Robot Sunucu

İskenderun'da düzenlenen 'VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'nun açılışını yapan insansı robot, katılımcılara Hatay turizmiyle ilgili bilgiler verdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda düzenlenen VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu başladı.

Sempozyumun açılışını ROBİSTE adı verilen programlanabilir insansı robot yaparak, Hatay turizmiyle ilgili bilgiler verdi. Sunumu başarıyla gerçekleştiren ROBİSTE davetlilerden alkış aldı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Türkiye'nin ilk teknoloji tabanlı, teknolojiye odaklanmış bir Turizm Fakültesi olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Her fakültemiz, her birimiz, her bireyimiz Teknoversite'de, İskenderun Teknik Üniversitesi'de bu yönde çalışır. Çalışmalarımız sürmektedir. Toplum olmadan teknoloji, teknoloji olmadan toplum olmaz. İkisi birbirine değer. Biz de bu bağlamda sosyal, sosyolojisi çalışılmayan hiçbir şeyin icat edilmesine gerek yoktur felsefesini benimseyerek yola çıktık. Teknolojiye bizim teknolojik teknoversite dediğimiz vizyona entegre olabilen herkes, her şey her bölüm, her fakülte yaşayacaktır. Hatta amiral gemisi olma ihtimali bile vardır" diye konuştu.

Pizza kültürünün son birkaç yılda tüketilmeye başladığını ifade eden Rektör Dereli, "Pizzanın bizim kültürümüz mü, başka kültür mü sahip çıkamamışız. Hikayelerimiz yok. Kültür, sanat, teknoloji çok iyiyiz. Ancak pazarlama konusunda sıkıntılarımız var" dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ise üniversitelerin öğrenci sayılarıyla, fiziki mekanlarıyla değil de ürettikleriyle, bulunduğu çevreyle yaptıkları iş birlikleriyle, orada yaptıkları katkılarıyla, daha verimli ve başarılı olduklarını, bununda en güzel örneklerinden birinin İSTE'de olduğu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun yapılmasında katkı sunanlara plaket takdimi yapıldı.

Sempozyum 2 boyunca İskenderun Teknik Üniversitesi'nde devam edecek.

Sempozyumun açılışına, İskenderun Belediye Başkanı Yardımcısı Halim Öztaş, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, İskenderun Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Uygun, İSTE akademisyenleri, çok sayıda il ve ilçelerden turizmciler katıldı. - HATAY