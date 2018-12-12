Robot Sandılar, İnsan Çıktı

Özge Düzgün, DHA- Rus devlet televizyonunda gösterilen 'yüksek teknoloji robotu'nun aslında gerçek bir insan olduğu ortaya çıktı.

Rusya-24 kanalı Proyektoria teknoloji forumunda sergilenen robotu överek, 'Robot Boris zaten dans etmeyi öğrendi ve bu konuda o kadar da kötü değil' haberini yaptı ama konunun uzmanı bloggerlar sosyal medyada gerçeği ortaya çıkardı.

Rus web sitesi TJournal, robotun performansı hakkındaki sorular sıraladı Boris'in dış sensörleri neredeydi Robot neden dans ederken çok fazla 'gereksiz hareket' yaptı ve boyutları neden robotun içine bir insan rahatlıkla sığacakmış gibiydi Daha sonra sosyal medyada yayınlanan 'robot' un fotoğrafları gerçeği ortaya çıkardı. Boris, Show Robots isimli bir şirketin yaptığı 'Alyosha the Robot' bir kostümünden ibaretti. Mikrofon ve tablet ekranıyla donatılmış kostümün tanıtım gösterimi, gerçek bir robotmuş gibi algılanmasına yol açtı.