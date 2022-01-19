ROBOT NAO, 'GEL, PİSİ PİSİ' DİYE SESLENEREK KEDİLERİ BESLİYOR

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Bilim Merkezi'nde robotik kodlama ile programlanan robot NAO, 'Gel, pisi pisi' diyerek çağırdığı kedileri mamayla besliyor. Kedilerin pati darbeleriyle zaman zaman düşen robot NAO, çocuklar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinde 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi'nde robotik kodlamayla ilgili çalışmalar yapıyor, robotik kodlamayı çocuklara, gençlere sevdirmeyi amaçlıyor. Robotik kodlamanın ve bilim merkezinin daha çok dikkat çekmesi için robot NAO, bilim merkezi bünyesine kazandırıldı. NAO, kısa sürede hem gençler hem de çocuklar tarafından da büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLAR BİRBİRİYLE YARIŞTI

Robot NAO, çocuklara hem yazılım, hem hayvan sevgisi kazandırmak için haftanın bazı günlerinde birkaç saatliğine kedileri besliyor. DokumaPark içerisinde Kepez Belediyesi'nce yapılan 'Kedi Apartmanı'ndaki kedilerin olduğu alana bırakılan NAO, bilgisayarla programlanarak kedileri besliyor. Kedilere yaklaşınca diz çöküp, yere mama bırakan ve 'gel, pisi pisi' diyen NAO, bu hayvanların da ilgisini çekti. Zaman zaman kedilerin pati darbeleriyle düşen NAO'yu sevmek isteyen çocuklar ise birbirleriyle yarıştı.

'HAYVANLARI BESLEMEK İÇİN KODLANDI'

Robotun bilgisayar yazılımı ile her türlü amaca göre kodlandığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bilim merkezinin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söyledi. Çocuklara teknolojiyi sevdirmek için robot NAO'nun iyi bir seçim olduğunu kaydeden Tütüncü Aslında temel amacımız, insanlığa değer katan güzel nesiller yetiştirmek. Bilim merkezimizde robotik kodlama ile güzel çalışmalar yaparken maskotumuz NAO ile farklı bir çalışma yaptık. Farkındalık yapalım, istedik. Robot NAO, hayvanları beslemek için kodlandı. Çocuklarımızın gönlüne hayvan sevgisini yerleştirmeye çalışıyoruz dedi.