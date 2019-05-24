Robot Köpeğin 3 Tonluk Bir Jeti Çektiği Efsane Performansı (Video)

Yapay zekalı robotlar, bilim insanlarının üzerinde ciddi çalışmalar yürüttüğü bir konu haline geldi. Özellikle de Boston Dynamics tarafından üretilen robotlar gündeme sık sık geliyor. Görünüşleri itibarı ile köpeklere benzedikleri için 'robot köpekler' olarak adlandırılan bu robotlar, üstün yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta bu robot köpekler üzerinde yapılan testlerin video platformları üzerinden paylaşılması, kimi zaman da tepkilere neden oldu. Ancak yine de bu durum, robot köpekler üzerinde yapılan çalışmaları etkilemedi.

Robot köpekler kervenına şimdi de İtalya'dan bir üye eklendi. İtalyan bilim insanlarının 'HyQReal' ismini verdikleri bu robot köpeğin çok iddialı bir özelliği var. HyQReal, 3 tonluk bir Airbus jetini tamı tamına 10 metre boyunca çekmeyi başardı. O anlar Youtube üzerinden paylaşıldı. İşte HyQReal'ın 3 tonluk uçağı çektiği o anlar;

2007 yılından beri Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) merkezinde bulunan araştırmacılar tarafından geliştirilen HyQReal, bu zorlu görevi başarıyla yerine getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan geliştirici ekip HyQReal'ın afetlerde kullanılması için geliştirildiğini, bu robotun insanları taşıyabileceği ve olası bir afet anında çevrede bulunan engellerin temizlenmesi için üretildiğini ifade etti. Projenin lideri Claudio Semini, daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yaptıklarını, bu testle de başarılı olduklarını tüm dünyaya gösterdiklerini açıkladı. HyQReal'ın zemine tam anlamıyla hakim olması için özel yapım kauçuk ayakların kullanıldığını belirten Semini, bu başarılarından dolayı gururlu olduklarını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.