Robot hemşire sağlık sistemine ışık tutacak
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Robot hemşire sağlık sistemine ışık tutacak

21.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:12
Robot hemşire sağlık sistemine ışık tutacak

Beykent Üniversitesi Akademisyenlerinden Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl ve Dr. Öğr. Üyesi Atınç Yılmaz, SETINT AI ile ortak çalışma sonucu yoğun bakım robot hemşire geliştirdi.

Beykent Üniversitesi Akademisyenlerinden Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl ve Dr. Öğr. Üyesi Atınç Yılmaz, SETINT AI ile ortak çalışma sonucu yoğun bakım robot hemşire geliştirdi.

Beykent Üniversitesi akademisyenleri, pandemi sürecinde "Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşire" projesiyle, hemşirelerin yükünü hafifleterek sağlık sistemine ışık tutacak. "SETIN" adı verilen robot hemşireler, yaşam bulguları ve değerlendirme skalalarını ölçüp tahminde bulunabiliyor. Ayrıca; hastaların ilaç ve yemeklerini de dağıtabiliyor.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Hamiyet Kızıl ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Atınç Yılmaz, SETINT AI ile ortak çalışma sonucu Türkiye'nin ilk yerli ve milli "Yoğun Bakım Yapay Zeka Robot Hemşire"sini geliştirdi.

Ölçüyor, tahmin ediyor, dağıtım yapıyor

SETINT AI firması ile oluşturulan işbirliği sonucu gelinen noktada, "SETINT" adı verilen yapay zekaya sahip robot hemşireler, yaşam bulguları ile yoğun bakımlarda kullanılan değerlendirme skalalarının ölçümünü yapıp ileriye yönelik tahminlerde bulunuyor ve bu doğrultuda ilaç ya da yemek dağıtımı da yapabiliyor.

SETINT Robot Hemşire, hemşirelerin bağımlı ve yarı bağımlı rolleri çerçevesinde yaptıkları görevleri yerine getirerek, hemşirelere ciddi zaman kazandırıyor. Bu sayede, hemşireliğin odağı olan "bakım" için daha fazla zaman ayrılması da sağlanarak, hastanın bakım kalitesinin de artması öngörülüyor.

Son olarak, SETINT AI tarafından gerçekleştirilen "Sağlıkta Yapay Zeka Sistemleri Webinarı"nda lansmanı yapılan "SETINT - Yoğun bakım Yapay Zeka Robot Hemşire", Türkiye'nin dört bir yanından webinara katılan sağlık otoritelerinden tam not aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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