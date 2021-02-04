Robot "Göbeklitepe" nabzı ve kandaki oksijeni ölçerek sağlık çalışanlarına destek olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Robot "Göbeklitepe" nabzı ve kandaki oksijeni ölçerek sağlık çalışanlarına destek olacak

04.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:00
Robot

Şanlıurfa'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine katkı sunmak amacıyla hastanın nabzı ile kanındaki oksijen değerini ölçen robot geliştirdi.

Şanlıurfa'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine katkı sunmak amacıyla hastanın nabzı ile kanındaki oksijen değerini ölçen robot geliştirdi.

2019 yılındaki TEKNOFEST başta olmak üzere katıldıkları birçok yarışmada derece alan Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, salgın döneminde de sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Okulun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik ekip, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından uzaktan kumanda edilebilen ve hastanın nabzıyla kanındaki oksijen miktarını ölçen "Göbeklitepe" isimli robotu geliştirdi.

"Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik"

Okulun müdürü İsmail Öztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sağlık personeli ile hastalar arasında sosyal mesafenin korunmasına yönelik bir robot geliştirdiklerini ifade etti. Robotu daha da geliştireceklerini, yeni yapacakları proje ile ortamdaki koronavirüsü temizleyen bir robot üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Öztoprak, "Robotumuz ile karınca kararınca sağlık personelimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

Cep telefonundan kontrol edilebiliyor

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapan Mekatronik Mühendisi Muhammed Said Çiçek, ekip olarak robotik alanda önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Robotta kumanda kullanmadıklarını, bulaş riski yüksek olduğu için her doktor ve hemşirenin aleti bluetooth aracılığıyla telefonundan yönlendirebileceğine işaret eden Çiçek, "Robotun üzerinde bulunan ekran, kamera, mikrofon, hoparlör ile görüntülü ve sesli konuşma imkanı var. Robot sayesinde hastanın nabzı ve kandaki oksijen değerini ölçüyoruz." dedi.

Robot aracılığıyla hastalara ilaç ve yiyeceklerini de ulaştırabildiklerini ifade eden Çiçek, "Göbeklitepe"yi alanda kullanılması için Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Halsey Defne Samyeli Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Deniz Türüç Aykut Kocaman
Tüm Haberler Ptt Silah Ankara Haziran
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Robot "Göbeklitepe" nabzı ve kandaki oksijeni ölçerek sağlık çalışanlarına destek olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 14:25:04. #1.15#
title