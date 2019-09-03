Robot garsonlar iş başında

03.09.2019 15:15

Ataköy'de bir restoranda robot garsonlar hizmet vermeye başladı. "Robi" ismi verilen 3 robot müşterilerden büyük ilgi gördü.



Ataköy'de yeni açılan bir restoranda robot garsonlar iş başı yaptı. Dünyada daha önce benzeri kullanılan robotlara Türkçe yazılım yüklenerek, İstanbul'da açılan restoranda kullanılmaya başlandı. "Robi" ismi verilen 3 robot, siparişten servise kadar müşterilere her türlü hizmeti sunuyor. Boyları 1.55 metre olan robotlar 40 çeşitten oluşan menüyü servis ediyor. Servis sırasında müzik de çalan robotlar, müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Masalara kurulan dijital menü sistemiyle sipariş veren müşteriler, ardından robotları getirdiği yemeklerin tadına bakıyor.



Akıllı tabletle hareket eden robot servis edeceği masaya kadar ilerliyor. Yemek garsonlar eşliğinde masaya konuluyor. Kimi müşteri de robotun elinden kendi yemeğini alabiliyor. Yemek masaya geldikten sonra hareket etmesi için Robi robot 'Dönebilmem için elime dokunur musun?' diyor. Müşteri robotun eline dokunduktan sonra yeniden hareket edip masadan uzaklaşıyor.



"Türkiye'de böyle bir örnek yok"



Türkiye'de örneği olmadığını iddia eden Restoran işletmecisi Mücahit Kuşman, "Bu masalar dokunmatik ve robotlar uzaktan kumandayla hareket ettiriliyor. Aynı zamanda önüne birisi geçtiği zaman konuşabiliyorlar. Avrupa'da bunun örneği olabilir ama Türkiye'de böyle bir örnek yok. İlk defa biz yapmak istedik. 3 tane robotlarımız var, boyları 1.55 ve 17 tane dokunmatik masalarımız var. Müşteriyi masaya oturduktan sonra dokunmatik menüden yiyecekleri yemeği seçiyorlar. Şeflerimiz de yemekleri hazırladıktan sonra robotun üzerine koyuyor. ve robot işaretli olduğu masaya gidip yemeği servis ediyor. Kimi zamanda robotlar yemekleri götürdüğünde müşteri robotun üzerinden yemeği kendisi alabiliyor. Yoğunluk yoksa elemanlarımızı robotlarla beraber yolluyoruz. Onlar yemekleri masalara indiriyor" dedi.



"Çok pratik ve anlamlı"



Teknolojiyi serviste de kullanmanın güzel olduğunu söyleyen restoran müşterisi Muzaffer Buyan, "Restoran çok yakınımızda merakla nasıl bir şey olacağını bekliyorduk. Çok pratik ve anlamlı. Servis basit ve robotlar bunu yapabiliyor. Umarım daha gelişmelerini de yapabilirler. Enteresan ve ilginç hep duyduğumuz ama Türkiye sınırlarında görmediğimiz bir şeydi. Robotların neler yapabileceğini duyuyoruz. Bu belki de Türkiye'de ilk olacak. Bizde bunu görmüş olduk" şeklinde konuştu.



"Sırf robot için yemek yemeğe geldim"



Robotları izlemek için yemek yemeğe geldiğini söyleyen İlkim Güngör, "Görüntü olarak çok dikkat çekiyor. Burada dolaşması bile çok sıra dışı bir şey. Sipariş vermeden önce herkes önce telefonu eline alıp video çekmeye başlıyor. Teknoloji çok şaşırmış durumda. Restoranın önünden geçiyordum, bir yere uğramam gerekiyordu. Yemek yeme planım bile yoktu ama oturup yemek istedim. İnsanı buraya çeken bir şey. Sırf robot için yemek yemeğe geldim" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA