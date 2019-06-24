Robot Akademisi'nde sertifika töreni

Kütahya Eğitim Vizyonu kapsamında gerçekleştirilen projelerden biri olan Kütahya Robot Akademisi ikinci grup eğitimleri sertifika töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 öğretmenin sertifikasını altığı program ile toplamda 90 öğretmen robotik-kodlama eğitimi alacak ve eğitimler 3 hafta sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu ile ortaya koyduğu hedeflere Kütahya Eğitim Vizyonu kapsamında gerçekleştirilen projeler ile destek veriliyor. Bu projelerden biri olan Kütahya Robot Akademisi ikinci grup eğitimleri Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ve Şube Müdürü İsmail Güven'in katılımları ile gerçekleştirilen sertifika töreni ile tamamlandı.

İkinci grupta yaklaşık 30 öğretmenin sertifikalarını aldığı Zafer Kalkınma Ajansı teknik destek programı ile toplamda 90 öğretmen robotik - kodlama eğitimi alacak ve eğitimler 3 hafta sürecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA