Robosoft Kimdir?

Robosoft Proje Yöneticisi Timuçin Çelik, Robosoft'u daha yakından tanıtmak amacıyla Wise TV'ye konuştu.

2009 yılında kurulmuş bir teknoloji firması olduklarını, geldikleri noktada sektörlere, tekstilden enerjiye, gıda da dahil olmak üzere, çok farklı sektörlerde çok farklı yazılımlar geliştirdiklerini ve endüstriyel IT üzerine çalıştıklarını belirten Çelik, mobil uygulamaların kendilerini diğer firmalardan ayıran en önemli özellik olduğunu ve diğer otomasyon ve yazılım firmalarından endüstriyel mobil uygulama geliştirdiklerini söyleyerek, verimlilik esaslı çalıştıklarını ifade etti.