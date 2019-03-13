"Roboalp" Takımı 2 Ödül İle Iğdır'ın Gururu Oldu

Iğdır - Aralık Alparslan Ortaokulu "ROBOALP" adıyla Bilim Kahramanları Derneği'nin organize ettiği, 15. FIRST® LEGO® League (FLL) turnuvasında Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 33 takımın arasından "Yükselen Yıldız" ve "Duyarlı Profesyonellik" kategorilerinde 1. gelerek 2 Kupa ödüle layık görüldü.

Turnuvaya 6 öğrenci, 1 koç ve 1 danışman öğretmen ile ilk kez katılan "ROBOALP" 2 Kupa, 6 madalya ödülle döndü."Uzay Psikolojisi"ne çözüm bularak "Uzaydaki Dünya Evimiz" adlı proje ile katılan takım, proje, özdeğerler, robot turnuvası ve robot tasarımı alanlarında 3 aylık kısa bir sürede hazırladıkları çalışmalarını jüriye sundular. Turnuvada ortaokul ve lise öğrencileri aynı kategoride bulunurken, kısıtlı imkanlarla zoru başaran takım, çoğunluğu Büyükşehirler ve kolejlerden gelen sınırsız imkanlara sahip olan öğrenciler ile tecrübelerini paylaştılar. Ayrıca Iğdır'dan ilk defa katılan takım olmanın gururunu yaşayan "ROBOALP" takımı Iğdır tarihine adını yazdırdı.

Okul Müdürü Yener Karataş, "Turnuvaya kısa bir süre kala çalışmalara başladık. Öğrencilerimiz derslerini aksatmadan boş kalan zamanlarında çalışmalar yaptılar. Onlara güvenimiz sonsuzdu. İmkanlarımız çok kısıtlı olmasına rağmen takımımız başarılı olmayı hedeflediler ve bu inandılar. Takımız tüm gayretleri ile zoru başardı ve gururumuz oldu. Takım koçu, Fen Bilimleri öğretmenimiz Abdullah Demir ve takım danışmanı Özkan Arabacı Görsel Sanatlar öğretmenimize gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen Aralık ilçesi Kaymakamımız Sercan Gökdemir'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nesim Göksü'ya ve Bilim Kahramanları Derneği'ne teşekkür ederim" dedi.

Takım, robot ve proje çalışmalarını Iğdır'ın Aralık ilçesinde okul sergisiyle okul öğrencilerine ve ziyaretçilerine sunarak, robotik kodlamada bilgilerini anlatacak.

Kaynak: Bültenler