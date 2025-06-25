Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? SON DURUM! 25 Haziran 2025 Roblox erişim engelinde son durum nedir?

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Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı sorusu, özellikle genç kullanıcılar ve ebeveynler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de uzun süredir erişime kapalı olan popüler çevrimiçi oyun platformu için "Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı?" sorusu 25 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yeniden gündeme geldi.

Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı sorusunun cevabı, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 7 Ağustos 2024 tarihinde alınan erişim engeline dayanıyor. Bu kararla birlikte Roblox, Türkiye genelinde erişime kapatılmış ve ardından gelişmeleri takip eden milyonlarca kullanıcı, Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı sorusuna odaklanmıştı. Peki 25 Haziran 2025 itibarıyla Roblox açıldı mı, işte son durum...

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla uygulanmış ve platformun çocuk kullanıcılar için zararlı içerikler barındırdığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox açılacak mı 2025 sorusuna doğrudan bir tarih verilmiş değil. Ancak Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, platformda tespit edilen sakıncalı içeriklerin kaldırılması hâlinde erişim engelinin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti. Roblox yetkilileri ise Türkiye'de ofis açmayı ve yasal düzenlemelere uymayı planladıklarını belirtti.

ROBLOX TEKRAR AÇILACAK MI?

Kullanıcılar, Roblox açıldı mı, ne zaman açılır, neden kapandı gibi sorularla interneti tarıyor. Ancak şu anda resmi makamlar tarafından herhangi bir yeni tarih verilmiş değil. Açılma kararı alındığında BTK ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuru yapılması bekleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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