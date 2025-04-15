Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktor: Şikayetini söyleyip yere yığıldı

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden doktorlardan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder talimatı

Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? 15 Nisan 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

Roblox ne zaman açılacak, tekrar açılacak mı? 15 Nisan 2025 Roblox erişim engelinde son durum!
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roblox'a erişim problemi, oyuncular arasında büyük bir merak uyandırdı. Türkiye ve dünya genelinde platforma giriş yapılamadığı bildiriliyor. "Roblox ne zaman açılacak?" ve "15 Nisan 2025 itibarıyla Roblox açılacak mı?" soruları, sosyal medya ve oyun forumlarında en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.

Oyun dünyasında milyonlarca kişi tarafından oynanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Roblox, yaşanan bu erişim sorunu nedeniyle gündemin odağına oturdu. Oyuncular, platformun ne zaman yeniden aktif hale geleceğine dair detaylı bilgi bekliyor. Peki, Roblox erişim engelinde son durum nedir? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 15 Nisan Salı 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Ancak şu an için Roblox'un ne zaman tekrar açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 27 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX AÇILACAK MI?

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla başlayan bu erişim engeli, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemişti.

Bakan Uraloğlu, Erdoğan Aktaş'ın 'Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeker Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBuğlem Meric:

Yeter roblox'u açın ya

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYaroslava Dolzhnenko:

Roblox ne zaman açıkıcak?

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCeylan Cagdas:

NE OLDU DA ROBLOX'U KAPATTINIZ LAN ROBLOX UN BİZE Nİ ZARARI VAR VALLAHİ AÇILMAZSA AMERİKAYA GİDİCEM

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtahan Murza:

ya oğlum neden robloxu kapattınız şu vıp giriyoz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.