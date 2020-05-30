Robinson Ziya dedenin kirazları yetişti, Vefalı eller topladı, 65 yaş üstüne ulaştırdı
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Robinson Ziya dedenin kirazları yetişti, Vefalı eller topladı, 65 yaş üstüne ulaştırdı

15 yılda diktiği 4 bin fidan ile gölün ortasında adaya renk vererek "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay'ın adasındaki ağaçlarda kirazlar olgunlaştı, Vefalı eller toplayıp, 65 yaş üstüne dağıtımını gerçekleştirdiEskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi...

Robinson Ziya dedenin kirazları yetişti, Vefalı eller topladı, 65 yaş üstüne ulaştırdı
30.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:11

15 yılda diktiği 4 bin fidan ile gölün ortasında adaya renk vererek "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay'ın adasındaki ağaçlarda kirazlar olgunlaştı, Vefalı eller toplayıp, 65 yaş üstüne dağıtımını gerçekleştirdi

Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasındaki Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı. Yerleştiği adaya 4 bin fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile onları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Abay, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne izin verildiği günlerde giderek zamanını orada geçiriyor. Adada bulunan kiraz ağaçlarında kirazların olgunlaştığını gören Ziya dede, jandarma ekiplerine durumu bildirerek toplanıp dağıtılmasını istedi. Durumdan haberdar edilen Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan ekipler Ziya Dede ile irtibata geçip onunla adasına gitti. Adada ekip, kirazları topladı, ardından da evden çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara dağıttı.

Kirazları alan evden çıkma kısıtlaması olan vatandaşlar hem Vali Tuncay Sonel'e hemde Ziya dedeye teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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