Robinson Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Robinson Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu

Robinson Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu
10.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:34

- Robinson Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu -Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında bulunan bir adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay korona virüs tedbirleri kapsamında...

- Robinson Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu

-Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında bulunan bir adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay korona virüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi

TUNCELİ - Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında bulunan bir adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay korona virüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi.

Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı. Yerleştiği adaya 4 bin fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile onları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Ziya Abay, Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kısıtlamasına takıldığı için ilçedeki evine dönmek zorunda kaldı.Korona Virüs tedbirlerinin esnekleştirilmesinin ardından, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkan Ziya dede, 4 saatlik izninde ismini 'Huzur' Koyduğu adasına koştu.İlkbaharla yeşile bürünen adasında ilk önce eşinin olduğu fotoğrafı öpüp, seven Ziya dede, ardından sevgilim çocuklarım dediği ağaçlarının arasında gezip, onlarla konuşarak vakit geçirdi.

"Ağaçlarım benim sevgilim ve çocuklarım"

4 saatte olsa gelip burada ağaçlarını gördüğünü İhlas Haber Ajansı muhabirlerine ifade eden Ziya Abay, "Çok mutluyum. Ben onlara hizmet edeceğim onlarda bana hizmet edecekler. Bunlar benim sevgilim ve çocuklarımdır. 4 bin tane ağacım var. Bunlar benim hep evlatlarımdır ben bunlara candan bakacağım onlar da bana bakacak. 4 saat bir izin geldi. Bende hemen adaya geldim ağaçlarımla ilgileniyorum çok mutluyum. Bu hastalık geçerse de daha da ilgileneceğim. 2 ay adaya gelmedim. Çok özledim onları şimdi geldim 4 saat de olsa onları gördüm" dedi.

"Hastalık geçince gelip adamda çalışacağım"

Adanın ismi Huzur koyduğunu anımsatan Ziya dede,"Herkes gelsin huzurunu burada alsın. Tunceli Valimiz Tuncay Sonel benimle çok ilgileniyor kendi ekiplerinden birilerini bu ağaçları budamak için yollarlarsa çok mutlu olurum. Bu hastalık geçerse gelip huzurlu adamda çalışacağım"ifadelerini kullandı.

"Erdoğan iyi bir evlat"

Anneler günü olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mesaj gönderen Ziya dede,"Annesinin ayaklarını öpüyorum. İyi bir evlat kazanmış onun için çok mutluyum"diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Haber
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Haber
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Hayvan görüntüsünü 'Yakınca böyle oluyormuş demek ki' yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Hayvan görüntüsünü "Yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Denize girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi
Denize girmenin yasak olduğu Antalya'da gençler, üstü açık otomobili havuza çevirdi
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
Brezliya'nın ünlü Maracana Stadı, koronovirüs nedeniyle hastane oldu
65 yaş üstüne 'Seksenler' sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
65 yaş üstüne "Seksenler" sürprizi: Dizi setinde gençlik yıllarına döndüler
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Perulu futbolcu Miguel Trauco: Beşiktaş'ın teklifi daha iyiydi ama Fransa'yı tercih ettim
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors'tan transfer teklifi almadım
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın
Bakan Koca'dan bugün 4 saat sokağa çıkacak 65 yaş üstü için kritik uyarı: Maske takmayı unutmayın
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş Yılmaz Erdoğan
Spor Loris Karius Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Çocuk Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Robinson Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 21:02:08. #1.15#
title