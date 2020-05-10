Robinson Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu

- Robinson Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu -Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında bulunan bir adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay korona virüs tedbirleri kapsamında...

- Robinson Ziya dede 4 saatlik izinde adasına koştu

-Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında bulunan bir adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay korona virüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi

TUNCELİ - Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında bulunan bir adaya 15 yılda diktiği 4 bin fidan ile renk vererek gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 81 yaşındaki Ziya Abay korona virüs tedbirleri kapsamında bugün verilen 4 saatlik iznini 2 aydır özlemini duyduğu adasına giderek geçirdi.

Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 81 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü Havzasında kalan bir adayı keşfederek kendini buraya adadı. Yerleştiği adaya 4 bin fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile onları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Ziya Abay, Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kısıtlamasına takıldığı için ilçedeki evine dönmek zorunda kaldı.Korona Virüs tedbirlerinin esnekleştirilmesinin ardından, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkan Ziya dede, 4 saatlik izninde ismini 'Huzur' Koyduğu adasına koştu.İlkbaharla yeşile bürünen adasında ilk önce eşinin olduğu fotoğrafı öpüp, seven Ziya dede, ardından sevgilim çocuklarım dediği ağaçlarının arasında gezip, onlarla konuşarak vakit geçirdi.

"Ağaçlarım benim sevgilim ve çocuklarım"

4 saatte olsa gelip burada ağaçlarını gördüğünü İhlas Haber Ajansı muhabirlerine ifade eden Ziya Abay, "Çok mutluyum. Ben onlara hizmet edeceğim onlarda bana hizmet edecekler. Bunlar benim sevgilim ve çocuklarımdır. 4 bin tane ağacım var. Bunlar benim hep evlatlarımdır ben bunlara candan bakacağım onlar da bana bakacak. 4 saat bir izin geldi. Bende hemen adaya geldim ağaçlarımla ilgileniyorum çok mutluyum. Bu hastalık geçerse de daha da ilgileneceğim. 2 ay adaya gelmedim. Çok özledim onları şimdi geldim 4 saat de olsa onları gördüm" dedi.

"Hastalık geçince gelip adamda çalışacağım"

Adanın ismi Huzur koyduğunu anımsatan Ziya dede,"Herkes gelsin huzurunu burada alsın. Tunceli Valimiz Tuncay Sonel benimle çok ilgileniyor kendi ekiplerinden birilerini bu ağaçları budamak için yollarlarsa çok mutlu olurum. Bu hastalık geçerse gelip huzurlu adamda çalışacağım"ifadelerini kullandı.

"Erdoğan iyi bir evlat"

Anneler günü olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mesaj gönderen Ziya dede,"Annesinin ayaklarını öpüyorum. İyi bir evlat kazanmış onun için çok mutluyum"diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA