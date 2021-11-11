Robinson Ziya'dan kuraklık ve erozyona karşı "fidan dikin" çağrısı Açıklaması

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde Keban Baraj Gölü'ndeki bir adayı binlerce ağaçla yeşillendiren Ziya Abay, kuraklık ve erozyonla mücadeleye karşı "Milli Ağaçlandırma Günü"nde "fidan dikin" çağrısında bulundu.

Kentin Pertek ilçesine bağlı Çakırbahçe köyünde dünyaya gelen 83 yaşındaki Abay, Elazığ'da amcasının yanında uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra eşi ve çocuklarıyla Eskişehir'e yerleşti.

Açtığı antikacı dükkanıyla ailesini geçindiren Abay, 1995'te eşini trafik kazasında kaybetmesi üzerine aynı yıl memleketi Tunceli'ye döndü.

Abay, Keban Baraj Gölü'nde teknesiyle gezinti yaptığı sırada gördüğü bir adaya hayatını kaybeden eşinin anısına meyve fidanları dikti.

Tabiat sevgisiyle kurak bir adayı yıllar içinde 4 bin ağaçla yeşillendiren Abay, ilerleyen yaşına rağmen elma, nar, üzüm, ceviz, ayva ve kiraz gibi ağaçlarının bakımını dört mevsim yapmayı sürdürüyor.

Yöre sakinlerince Robinson Crusoe'ye benzetiliyor

Yazın kavurucu sıcakta ağaçlarını sulayan, sonbaharda da budama işlemlerini yapan Abay, yöre sakinlerince roman kahramanı Robinson Crusoe'ye benzetildiği için de "Robinson Ziya" olarak tanınıyor.

Haftanın her günü evinden çıkıp adanın yolunu tutan Abay, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından baraj kıyısına ulaşarak teknesine binip adaya dümen kırıyor.

Ziya Abay, AA muhabirine, trafik kazasında kaybettiği eşinin anısına adada zaman geçirmeye başladığını ve yıllar içinde binlerce fidan diktiğini söyledi.

Baraj gölü ortasındaki adayı ilk gördüğünde kurak olduğunu belirten Abay, "Burada bir tane ağaç bile yoktu. Tek başıma adaya 4 bin ağaç diktim ve bu duruma getirdim. Adada günüm çok iyi geçiyor ve sürekli çalışıyorum. Ağaca baktığımdan dolayı çok mutluyum. Tabii ben ağaçlara bakınca ağaçlarda bana bakıyor. Ben onlarla konuşuyorum." dedi.

"Kuraklık ve erozyona karşı herkes ağaç diksin"

Abay, adasında elma, armut, kiraz, ceviz, fıstık ve nar gibi meyveler yetiştirdiğini dile getirerek, her mevsim ağaçlarının bakım işleriyle uğraştığını ifade etti.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında vatandaşlara da çağrı da bulunan Abay, şunları kaydetti:

"Herkes candan ağaç diksin ve diktikleri ağaçlarla ilgilensinler ki onlar büyüsün. İklimler neden değişiyor, ağaç yok. Enerji alamıyoruz ve hastalıklar çoğalıyor. Ağaç olursa yağmuru çeker getirir. Ağaç olmayan yere yağmur gitmez ki. Kuraklık ve erozyona karşı herkes ağaç diksin. Bütün illerimizde ağaç dikme seferberliği ilan edilsin, herkes fidanları toprakla buluştursun."

Abay, adada zaman geçirdiği sürede güçlendiğini ve kendini iyi hissettiğini, evde kaldığı günlerde ise adasından uzakta huzursuz bir yaşantı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.