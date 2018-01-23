Robinho, Sivas'a Gitti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un, prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'a gitti.

Robinho, Sivas'a Gitti

Dün ailesiyle Brezilya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Robinho, geceyi  havalimanı yakınındaki bir otelde geçirdi.

Sabah saatlerinde Acıbadem International Hastanesinde ilk sağlık  kontrolleri yapılan 33 yaşındaki oyuncu, ardından ailesiyle Atatürk Havalimanı İç  Hatlar CIP Salonu'na geldi.

Robinho, işlemlerin ardından tarifeli uçakla Sivas'a hareket etti.

Kaynak: Skorer

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