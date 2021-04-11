Robin Yalçın, Sivasspor'da siftah yaptı
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Robin Yalçın, Sivasspor'da siftah yaptı

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Robin Yalçın, Sivasspor'da siftah yaptı

Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Robin Yalçın, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

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Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Robin Yalçın, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Robin Yalçın attığı golle galibiyete katkı sağlarken, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Maça ilk 11'de başlayan Almanyalı oyuncu Robin, 88. dakikada penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Golden sonra kendine has gol sevincini yapan Robin Yalçın, arkadaşları ile de büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 36 maça çıkan Yalçın, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 8 kez sarı kartla cezalandırılan Robin, 2 bin 958 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

Robin Yalçın, Sivasspor'da siftah yaptı
Robin Yalçın, Sivasspor'da siftah yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:27:46. #1.14#
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