Robin Van Persie, Kadıköy'ü İkiye Böldü

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda taraftarının önünde çıktığı ilk maçta Hollanda temsilcisi Feyenoord karşısında 87. dakikaya 3-0 önde girmesine rağmen, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Ülker Stadı'nda yeni sezon çalışmaları kapsamında dördüncü hazırlık maçında Feyenoord'la karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, 7. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Giuliano Victor de Paulo'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, 18. dakikada ise Mathieu Valbuena'nın golüyle soyunma odasına 3-0 önde gitti. İlk yarıda 33. dakikada Fenerbahçe, Giuliano ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

FEYENOORD, SON DAKİKALARDA 3 GOL ATTI

İkinci yarı düşük tempoda geçmesine rağmen Feyenoord son dakikalarda geri döndü. Hollanda temsilcisi 87. dakikada Steven Berghuis ve 90. dakikada Jens Toornstra'nın golleriyle farkı 1'e indirdi. Feyenoord, 90+6. dakikada Berghuis'in penaltıdan attığı golle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve maç bu sonuçla tamamlandı.

ROBIN VAN PERSIE, TARAFTARLARI İKİYE BÖLDÜ

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarların bazılarının desteğini alırken bir grubun da protestosuyla karşılaştı.

Geçen sezonun devre arasında Feyenoord'a transfer olan Van Persie, eski takımına karşı ayrılığından sonra ilk kez forma giydi.

Maçtan önce Migros Tribünü'ndeki taraftarlar Van Persie'yi tribüne çağırarak alkışladı. Stattaki büyük çoğunluk ise ise buna tepki göstererek Hollandalı oyuncusu ıslıkladı.

Van Persie, maç boyunca da top ayağına geldiğinde ıslıklandı.