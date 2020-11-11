Robin Baz Çaça'nın futbol hayali dizi setinde gerçek oldu
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Robin Baz Çaça'nın futbol hayali dizi setinde gerçek oldu

11.11.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:53
Robin Baz Çaça'nın futbol hayali dizi setinde gerçek oldu

Futbolcu olma hayali kurup lisanslı futbol oynamaya başlayan ancak daha sonra eğitim nedeniyle bu hayaline ara veren oyuncu Robin Baz Çaça, rol aldığı dizide futbolcu karakterine hayat verdi.

Futbolcu olma hayali kurup lisanslı futbol oynamaya başlayan ancak daha sonra eğitim nedeniyle bu hayaline ara veren oyuncu Robin Baz Çaça, rol aldığı dizide futbolcu karakterine hayat verdi.

Şehit Kamil Belediye ve Gaziantep Gazişehir altyapılarında futbola başlayan ve bu yolda ilerlemek isteyen Robin Baz Çaça, daha sonra eğitim ve kariyer hedefleri doğrultusunda futbola nokta koymuştu. Yalova Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyan Çaça, kendisine gelen dizi teklifiyle futbol hayaline de kavuştu. Benim Adım Melek dizisinde yardımcı oyuncu olarak futbolcu karakterine hayat veren genç oyuncu, futbolculuk hayaline dizi setinde de olsa kavuşma şansı yakaladı. 4 dil bilen ve paylaştığı kişisel gelişim makaleleriyle dikkat çeken genç oyuncu aynı zamanda başarılı bir girişimci. - İSTANBUL

Robin Baz Çaça'nın futbol hayali dizi setinde gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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