Roberto Mancini: "Umarım finalde yeniden Türkiye ile karşılaşırız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roberto Mancini: "Umarım finalde yeniden Türkiye ile karşılaşırız"

Roberto Mancini: 'Umarım finalde yeniden Türkiye ile karşılaşırız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya'da Teknik Direktör Roberto Mancini Türkiye'nin genç ama fantastik oyunculara sahip olduğunu söyleyerek, "Umarım finalde yeniden Türkiye ile karşılaşırız" dedi.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya'da Teknik Direktör Roberto Mancini Türkiye'nin genç ama fantastik oyunculara sahip olduğunu söyleyerek, "Umarım finalde yeniden Türkiye ile karşılaşırız" dedi.

EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya'da Teknik Direktör Roberto Mancini basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin genç ve fantastik oyunculara sahip olduğunu ifade eden Roberto Mancini, "Kazanmak istiyorsak en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Türkiye'yi yenmek için iyi oynamamız gerekiyor. Umarım finalde Türkiye ile yeniden karşılaşırız" ifadelerini kullandı. A Milli Takım'ı değerlendiren ve Burak Yılmaz'ı değerlendiren Mancini, "Burak Yılmaz harika bir sezon geçirdi. Umarım yarın gol atmaz ama benimle aynı fikirde midir bilmiyorum. Onu çok severim. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Hedefimiz finale gitmek. Üç yıl önce de güvende olduğumu hissediyordum, şimdi de. Uzunca bir süredir beraber çalışıyoruz. Amacımız Londra'ya, finale ulaşmak. Bizi destekleyen taraftar ne kadar fazla olursa o kadar mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

"PELLEGRİNİ'NİN SAKATLIĞI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Tribünde 16 bin kişinin olacak olmasının önemine vurgu yapan Roberto Mancini, "Onların karşısında oynamak çok güzel bir duygu. Tabii Türk taraftarlar da olacak. Seyirci dağılımına bakarsak tarafsız sahada gibi olacak" dedi. Sakatlığı bulunan Pellegrini'nin önemli bir oyuncu olduğuna da dikkat çeken Mancini, "Çok önemli bir oyuncu. Farklı şekillerde oynayabilen bir oyuncu. Sakatlığı bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çok sevdiğimiz bir oyuncu. İtalya'ya çok katkısı olabilecek bir oyuncu. Umarım en kısa sürede katkı vermeye başlar" açıklamasını yaptı.

İtalya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Chiellini de Türkiye maçıyla ilgili olarak, "Garip bir duygu. Çünkü maçların gidişatını biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye için de geçerli. Harika bir akşam olacak. Bu maça biz çok iyi hazırlandık, çok iyi çalıştık" diye konuştu.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz
Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz
Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Roberto Mancini: "Umarım finalde yeniden Türkiye ile karşılaşırız" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 20:43:16. #1.14#

title