Roberto Mancini kimdir? İtalya teknik direktörü Roberto Mancini kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımları çalıştırdı?

Euro 2020'de Milli takımımızın gruplardaki rakipleri İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Rakiplerin teknik direktörleri kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de İtalya teknik direktörü Roberto Mancini oldu. Peki, Roberto Mancini kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırmıştır? Tüm detaylar yazımızda...

Roberto Mancini kimdir araştırılan isimler arasında yer alıyor. Rakibimiz İtalya'nın teknik direktörü olan Roberto Mancini kimdir, hangi takımları çalıştırmıştır? Roberto Mancini'nin aldığı kupa sayısı kaç? Roberto Mancini'nin başarıları nelerdir?

İTALYA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini'dir.

ROBERTO MANCİNİ KİMDİR?

Roberto Mancini (d. 27 Kasım 1964, Iesi), İtalyan teknik direktör ve eski millî futbolcudur.

Roberto Mancini doğum tarihi : 27 Kasım 1964

Roberto Mancini kaç yaşında : 56 yaşında

Roberto Mancini nereli : İtalya

Roberto Mancini mesleği ne : Teknik direktör

Roberto Mancini, 27 Kasım 1964 tarihinde İtalya'nın Ancona kentinde dünyaya geldi. Futbola Bologna'nın altyapısında başlayan Roberto Mancini ilk profesyonel sezonunu 1981-82 sezonunda yaşadı.

Aynı yıl Bologna forması altında Seria A'da 30 maça çıkan Mancini, 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 1982-83 sezonunda Sampdoria Genua'ya transfer olan Mancini, 15 sezon boyunca mavi-beyazlı takımın formasını taşıdı.

Inter Milan

2004-05 sezonu öncesinde Inter'in başına geçen Roberto Mancini, ilk resmi karşılaşmasında ezeli rakibi Juventus FC karşısında Supercoppa Italiana'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezon sonunda ise ligi şampiyon Juventus'un 16 puan arkasında 3. sırada bitirirken, takımıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de eleme aşamasında Basel'i eleyerek grup aşamasına katılma hakkı kazandı.

Grup aşamasında Vaencia - Anderlecht ve SV Werder Bremen ile birlikte G Grubu'nda yer alan Inter, grubunu namağlup lider tamamlamış ve ikinci tura adını yazdırmıştır. Bu turda da FC Porto'yu iki maç sonunda 4-2'lik sonuçla eleyen Inter, çeyrek finalde ezeli rakibi Milan karşısında iki maç sonunda 5-0'lık sonuçla elenmekten kurtulamamıştır. Coppa Italia'da ise şampiyonluk sevinci yaşayarak FC Internazionale Milano ile ikinci kupasını kazandı.

Manchester City

Kimilerine göre kişisel kararı, kimilerine göre ise FC Internazionale Milano ile yaptığı özel prosedür nedeniyle bir sezon takım çalıştırmayan Roberto Mancini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında da takım çalıştırmadı.

Arap şeyhlerinin satın alması sonucunda tarihinin en güçlü aynı zamanda en pahalı kadrosunu kuran Manchester City ile görüşen Mancini, Mark Hughes'in performansından memnun olmayan Manchester City tarafından 19 Aralık 2009 tarihinde teknik direktörlüğe getirildi. Roberto Mancini, ligin ikinci yarısından itibaren görev yaptığı Manchester City'de ligi 5. sırada tamamladı ve yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Galatasaray

Galatasaray (futbol takımı), 2011 sezonundan beri takımı çalıştıran Fatih Terim ile yolları ayırdıktan sonra İtalya'da Mancini ile görüşmüş, 29 Eylül 2013 tarihinde ise İtalyan teknik adam İstanbul'a gelmiştir. Aynı gün akşam saatlerinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve Lütfü Arıboğan ile kaldığı Otel olan Les Ottomans Hotel'de buluşulmuş ve taraflar masaya oturmuştur.

İlk günün sonucunda Galatasaray CEO'su Lütfü Arıboğan, "Mancini ile görüşmelere başladık, gelişmeleri yarın açıklayacağız. Bugünlük görüşmeler olumlu geçti. İnşallah yarın birlikte olacağız." açıklamalarında bulunmuştur. 30 Eylül 2013 tarihinde ise taraflar tekrar Başkan Ünal Aysal'ın oteli Les Ottomans Hotel'de tekrar görüşmüştür ve Görüşmenin sonunda Mancini, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Galatasaray, Mancini yönetiminde ligi Fenerbahçe'nin arkasından 2. sırada bitirdi ve doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. 11 Haziran 2014 tarihinde Galatasaray, Mancini ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Özel yaşamı

Roberto Mancini, 28 yaşında eşi Federica Mancini ile evlendi. Hristiyan olan Mancini, bir röportajda ailece Katolik olduklarını ifade etti.

Mancini ailesinin 2 erkek ve 1 kız olmak üzere 3 çocuğu bulunmaktadır. Mancini ailesinin oğulları Filippo Mancini ve Andrea Mancini'de babaları gibi futbolcudur.

2011 yılında Mancini'nin kişisel varlığının £19m olduğu açıklanmıştır. Kış aylarında çalıştırdığı takımların renklerini taşıyan özel atkısıyla karşılaşmalara çıkmaktadır.