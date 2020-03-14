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Roberto Mancini, İtalya, Spor

Roberto Mancini'den virüs uyarısı: "Evinizde kalın"

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.

14.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:14
Roberto Mancini'den virüs uyarısı:

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, çektiği video ile vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiğini söyledi.


Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve şu anda İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini, ülkesinde artan korona virüs vakaları sonrası çektiği video ile halkına seslendi. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, vatandaşlarına evlerinden çıkmaması konusunda da uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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