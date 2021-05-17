Roberto Mancini, 5 yıl daha İtalya Milli Takımı'nın başında olacak
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Roberto Mancini, 5 yıl daha İtalya Milli Takımı'nın başında olacak

Roberto Mancini, 5 yıl daha İtalya Milli Takımı'nın başında olacak
Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR - Haberler | Spor

İtalya Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar uzattı.

İtalya Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin sözleşmesini Haziran 2026'ya kadar uzattı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım ile aynı grupta yer alan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini'nin sözleşmesi 5 yıl daha uzatıldı. İtalya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Federasyon Başkanı Gabriele Gravina ve Roberto Mancini'nin görüşlerine de yer verildi.

GABRIELE GRAVINA: PROJENİN TAMAMLANMASI İÇİN ZAMAN GEREKİYORRoberto Mancini ile çok iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Gravina, "Bir süredir üzerine çalıştığımız bir açıklamaydı. Bir projenin tamamlanması için zaman gerekiyor. Bu üç yılda yapılan çalışmalara süreklilik kazandırmak istedik. Zafere giden yolla ilgileniyorum. Harika bir iş çıkardığımız gün zafere ulaşacağız. Roberto ile hedeflerin ne olduğu konusunda tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz" diye konuştu.ROBERTO MANCINI: GELECEK İÇİN İYİMSERİM

Yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mancini ise "Federasyona ve başkan Gravina'ya teşekkür ederim. Sevdiğim bir ekibi bir araya getirmeyi başarmış olmak beni çok mutlu ediyor ve gelecek için iyimserim. 1 yıl içerisinde Avrupa Şampiyonası'nda, Uluslar Ligi Finalleri'nde ve Dünya Kupası'nda mücadele edeceğiz. Hedefimiz kazanmak, bu tabii ki kolay olmayacak. Biraz da şansa ihtiyacımız olacak" şeklinde konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR

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