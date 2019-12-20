Haberler » Spor » Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim - Spor

Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim

Brezilyalı efsane Roberto Carlos, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı. Carlos, "Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim" dedi.

20.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:30

Ülkemizde 'de oynayan, Sivasspor ve Akhisar Belediyespor da ise teknik direktörlük yapan dünyaca ünlü isim , pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli ekibin galibiyeti elde edeceğini ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen Roberto Carlos, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için şunları söyledi:

"FAVORİ FENERBAHÇE"

"Fenerbahçe-Beşiktaş maçı epey ilginç geçecek bence. Bu tarz maçlarda Fenerbahçe'deki atmosferi en iyi bilenlerdenim. Ancak bu kez güçlü ve form yakalamış bir takıma karşı oynayacaklar. Ancak ne olursa olsun evinde taraftarıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağından eminim ve muhtemelen ligi de kazanacaklar."

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (3)

  • FENERLİBAHÇELİ34:
    Bir zamanlar bu ülkede Roberto Carlos oynadı yav! Anelka, Drogba, Jardel, Hagi, Alex, Gomez, Eto''o gibi ''gerçek dünya yıldızlarını'' da çıplak gözle ve ''kanlı-canlı'' seyrettik. Ne güzel yıllarmış. (bir daha geri gelmeyecek zamanlar) Şimdi de oturmuş kimleri seyrediyoruz.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler