Roberto Cacciapaglia, Zorlu PSM'de konser verdi

24.09.2019 23:20

İtalyan piyano virtüözü ve besteci Roberto Cacciapaglia, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya geldi.

Zorlu PSM'nin düzenlediği "Neue! Step" başlıklı sonbahar festivali kapsamında sahne alan sanatçı konserde, klasik müziği deneysel elektronik tınılarla harmanlanan eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Farklı maskeler takarak eserlerini seslendiren Cacciapaglia, sahnede yaptığı konuşmada İstanbul'da olmaktan ve konser vermekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Cacciapaglia, dünyada en sevdiği şehrin İstanbul olduğunu dile getirerek, "Her zaman buraya geldiğimde kendimi çok mutlu hissediyorum. İstanbul, bu mekan ve bu sahne bu akşam yapacağım müziklerle oldukça uyumlu bir yer. Bu akşam yapacağım müzik Londra'da Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile çalarken fark ettiğim bir şeyin sonucudur." dedi.

Konserde ayrıca İngiliz şair William Blake'in bir şiirinden dize okuyan Roberto Cacciapaglia, elektronik tınılardan oluşan eserlerini seslendirirken, şunları kaydetti:

"Normalde insan kulağının algılayamayacağı sesleri size ileten bir yazılım kullanıyoruz aslında bunu yaparken. Diğer adı bunun 'harmonik sesler'. Antik filozof Pisagor bunu evrenin özü olarak değerlendiriyor. Normalde biz sesleri katı ve maddesel olarak algılıyoruz. Aslında doğal sesler gayet geçişkendir. Hiçbir engel olmadan dağları ve duvarları geçebilir sesler."

Aralıksız olarak 90 dakika boyunca sahnede kalan sanatçı konserde, "Econda Navigazione", "Frequency of Love", "Olimpica", "Floating", "Sarabanda", "İnnocence", "The Woodpecker" ve "Oceano", "Double Vision", "The Future", "Minor Major", "Endless Time" ve "Last Day" eserlerini çaldı.

Konserde ayrıca sanatçıya "Nuvole Di Luce", "How Long", "Wild Side" ve "Atlantico" parçalarında 3 kemanist ve bir çellist eşlik etti.

Kaynak: AA