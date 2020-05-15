Roberto Baggio'nun UEFA Kupası Yarı Finalinde Dortmund'a Attığı Gol
Nisan 1995'de oynanan UEFA Kupası yari finali ikinci tur maçında serbest vuruşta topun başına geçen Robert Baggio, harika bir vuruşla Borussia Dortmund kalecisini avlayarak topu ağlarla buluşturuyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
Nisan 1995'de oynanan UEFA Kupası yari finali ikinci tur maçında serbest vuruşta topun başına geçen Robert Baggio, harika bir vuruşla Borussia Dortmund kalecisini avlayarak topu ağlarla buluşturuyor.
Kaynak: Dugout