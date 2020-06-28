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Robert Prosinecki: "Kayserispor'u ligde tutacağız"

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Kayserispor'u ligde tutacaklarını ifade ederek, "Bu galibiyetin tadını çıkartıp bunu unutup Beşiktaş maçına odaklanacağız. Mutluyuz, çalışmaya devam edeceğiz ve Kayserispor'u ligde tutacağız" dedi.

Robert Prosinecki:
28.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:18

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Kayserispor'u ligde tutacaklarını ifade ederek, "Bu galibiyetin tadını çıkartıp bunu unutup Beşiktaş maçına odaklanacağız. Mutluyuz, çalışmaya devam edeceğiz ve Kayserispor'u ligde tutacağız" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor'da teknik direktör Prosinecki, maç sonu basın toplantısında açıklamada bulundu. Deneyimli teknik direktör, Sivasspor'a karşı alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu sene sahasında hiç maç kaybetmeyen Sivasspor'a karşı burada galibiyet almak gerçekten etkileyici bir performansın sonucu oldu. Biz oyuncularımla beraber iyi çalıştık, maça da iyi hazırlandık. Fakat maça biraz kötü başladığımızı söyleyebilirim. Maçın başında oyuna tam adapte olamadık fakat ardından gerçekten böyle bir yerde, böyle bir deplasmanda maça ortak olduk ve galibiyeti aldık. Ben ilk Kayseri'ye geldiğim zaman devre arasında 10 puanımız vardı ve hemen hemen herkes ligden düştüğümüzü söylüyordu bu takımın düştüğünü iddia ediyordu ama benim ekibimdeki oyuncuların hepsi inanılmaz çalışan insanlar. Şu an biz ikinci yarı itibariyle 18 puanımızı aldık. Bu gerçekten etkileyici bir başarı. Biz asla havlu atmıyoruz. Her maçtan sonra bunu söylemiştim ve yine söylüyorum Kayserispor asla havlu atmıyor. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bu galibiyetin tadını çıkartıp bunu unutup Beşiktaş maçına odaklanacağız. Mutluyuz, çalışmaya devam edeceğiz ve Kayserispor'u ligde tutacağız" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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