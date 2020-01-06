Robert Prosinecki kampa katıldı

06.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:52

Kayserispor'un Hırvat Teknik Direktörü Prosinecki devre arası kampına katıldı.



Ligin ilk yarısın 3 teknik direktör ile tamamlayan Kayserispor'da göreve getirilen 4. Teknik Direktör Robert Prosinecki, devre arası kampına katıldı.



Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren sarı-kırmızılı takımın çiçeği burnunda Teknik Direktörü Robertd Prosinecki, Başkan Berna Gözbaşı ile İstanbul'da buluştu ve havayolu ile Antalya'ya gitti.



Teknik Direktör Prosinecki, akşam tanışma toplantısı düzenleyecek ardından da Başkan Berna Gözbaşı ile transfer zirvesi gerçekleştirecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA