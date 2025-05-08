Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası

Vatikan'da beyaz duman yükseldi! İşte Katoliklerin yeni papası
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Robert Prevost kimdir? Papa Robert Prevost kaç yaşında, aslen nereli?

Robert Prevost kimdir? Papa Robert Prevost kaç yaşında, aslen nereli?
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Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Peki, Robert Prevost kimdir? Papa Robert Prevost kaç yaşında, aslen nereli?

Vatikan'da 133 kardinal, yeni papayı seçmek için konklavda 3. kez bir araya geldi. Toplantının ardından Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın seçildiği anlamına gelen beyaz duman yükseldi. Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li Robert Prevost oldu. Tarihteki ilk ABD'li Papa olan Prevort, kendine Papa 14. Leo adını seçti. Peki, Robert Prevost kimdir? Papa Robert Prevost kaç yaşında, aslen nereli?

ROBERT PREVOST KİMDİR?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955 tarihinde ABD'nin İllinois eyaletinin Chicago şehrinde dünyaya geldi. Prevost'un babasının Fransız, annesinin ise İtalyan olduğu biliniyor.

Prevost, 1982'de rahip oldu. 1985'te Peru'da görevlendirilen Prevost, uzun bir süre misyonerlik faaliyetlerinde bulundu.

St. Augustine Tarikatı'na mensubiyeti bulunan Prevost, tarikata 1978'de katıldığı biliniyor.

2014'te Papa Francis tarafından Chiclayo Piskoposluğu'nun apostolik yöneticisi olarak atanan Prevost 2015'te piskopos olarak görevlendirildi.

Prevost, 1977'de Villanova Üniversitesinde matematik okuyarak burada lisans eğitimini tamamladı.

Prevost'un İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce konuşurken; Latince ve Almanca okumalar yapabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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