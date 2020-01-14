Robert Mak kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Robert Mak kimdir? Robert Mak pkaç yaşında?
Süper Lig'in 2. yarısı için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, Robert Mak'ı transfer etmek istiyor. Robert Mak transferi için görüşmeler sürerken sporseverler Robert Mak'ın kim olduğunu ve performansı hakkında detayları araştırmaya başladı. Robert Mak kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Robert Mak, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken sporseverler Robert Mak kimdir? Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Robert Mak kimdir? Robert Mak kaç yaşında, Robert Mak boyu kaç, Robert Mak nereli ve Robert Mak mevkiisi ne gibi soruların yanıtlarını aradı.
ROBERT MAK KİMDİR?
Robert Mak doğum tarihi: 8 Mart 1991
Robert Mak kaç yaşında: 28yaşında
Robert Mak nereli: Bratislava, Slovakya
Robert Mak boy: 1,8 m
Robert Mak Kilo: 75 kg
Robert Mak Eş: Zuzana Maková (e. 2014)
Robert Mak Şu andaki takımları: FK Zenit, Slovakya millî futbol takımı
Robert Mak Mevkii: Orta saha
Robert Mak Kardeşleri: Maximilián Mak
Róbert Mak (d. 8 Mart 1991), Zenit Saint Petersburg takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Slovak millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2008 yılında Manchester City kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla 1. FC Nürnberg, PAOK ve Zenit St. Petersburg kulüplerinde oynadı.
ROBERT MAK KULÜP GEÇMİŞİ
1 Tem 2004/ Man. City Alt.
1 Tem 2007/ Man City U18
1 Tem 2008/ Man City Res.
1 Tem 2010/ Nürnberg
1 Tem 2014/ PAOK Saloniki
1 Tem 2016/ Zenit
1 Tem 2017/PAOK Saloniki
30 Haz 2018/Zenit
ROBERT MAK PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 10 maç, 2 gol, 3 asist
PERFORMANS 18/19: 35 maç, 6 gol, 5 asist, 1 sarı kart
PERFORMANS 17/18: 36 maç, 5 gol, 6 asist, 3 asist, 1 kırmızı kart
PERFORMANS 16/17: 27 maç, 6 gol, 5 asist
DİĞER PERFORMANSLARI:
2015/16: 46 maç/ 20 gol
2014/15: 35 maç/ 8 gol
2013/14: 20 maç
2012/13: 26 maç/ 6 gol
2011/12: 21 maç/ 4 gol