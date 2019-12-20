Robert Lewandowski'nin Wolfsburg'a Attığı En İyi Goller

20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16

Bayern Münih'in süperstarı Robert Lewandowski, Bayern formasıyla 13 defa karşılaştığı Wolfsburg'a karşı tam 17 gol atarak akılalmaz bir istatistik yakaladı. İşte Polonyalı'nın Bayern formasıyla Wolfsburg'a attığı en iyi goller..