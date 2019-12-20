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Robert Lewandowski'nin Wolfsburg'a Attığı En İyi Goller

Bayern Münih'in süperstarı Robert Lewandowski, Bayern formasıyla 13 defa karşılaştığı Wolfsburg'a karşı tam 17 gol atarak akılalmaz bir istatistik yakaladı. İşte Polonyalı'nın Bayern formasıyla Wolfsburg'a attığı en iyi goller..

20.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:16

'in süperstarı , Bayern formasıyla 13 defa karşılaştığı 'a karşı tam 17 gol atarak akılalmaz bir istatistik yakaladı. İşte Polonyalı'nın Bayern formasıyla Wolfsburg'a attığı en iyi goller..

Kaynak: Dugout

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