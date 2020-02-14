Robert Lewandowski'nin Köln'e Attığı Gol

14.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:19

Robert Lewandowski, Eylül 2019'da FC Bayern Münih forması ile Köln'e attı golle, güzel gollerine yenisini ekledi. Polonyalı forvet Bavyera ekibinin 4-1'lik galibiyetine 1 gol ve 2 asist ile katkıs ağladı.