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Robert Lewandowski'nin Köln'e Attığı Gol

Robert Lewandowski, Eylül 2019'da FC Bayern Münih forması ile Köln'e attı golle, güzel gollerine yenisini ekledi. Polonyalı forvet Bavyera ekibinin 4-1'lik galibiyetine 1 gol ve 2 asist ile katkıs ağladı.

14.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:19

, 2019'da FC forması ile 'e attı golle, güzel gollerine yenisini ekledi. Polonyalı forvet Bavyera ekibinin 4-1'lik galibiyetine 1 gol ve 2 asist ile katkıs ağladı.

Kaynak: Dugout

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