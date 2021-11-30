Robert Lewandowski'nin Ballon d'Or Töreninin Perde Arkası Görüntüleri - Haberler Spor
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Robert Lewandowski'nin Ballon d'Or Töreninin Perde Arkası Görüntüleri

Dugout - Haberler | Spor

Robert Lewandowski France Football tarafından yılın forveti seçildi. Yıldız forvetin Ballon d'Or töreninden perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Robert Lewandowski France Football tarafından yılın forveti seçildi. Yıldız forvetin Ballon d'Or töreninden perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

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