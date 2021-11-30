Robert Lewandowski'nin Ballon d'Or Töreninin Perde Arkası Görüntüleri

Robert Lewandowski France Football tarafından yılın forveti seçildi. Yıldız forvetin Ballon d'Or töreninden perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor