Robert Lewandowski, Gerd Müller'in Bundesliga rekoruna ortak oldu

Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski, Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu "bir Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu egale etti.