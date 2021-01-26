Robert Koch Enstitüsü'nden korkutan Covid-19 açıklaması: "Durum daha da kötüye gidiyor"
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Robert Koch Enstitüsü'nden korkutan Covid-19 açıklaması: "Durum daha da kötüye gidiyor"

26.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:36
Robert Koch Enstitüsü'nden korkutan Covid-19 açıklaması:

Almanya'da bulaşıcı hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Lothar Wieler, "Durum şu anda daha da kötüye gidiyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız" dedi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele devam ederken Almanya'dan salgına yönelik endişe veren açıklama geldi. Ülkenin bulaşıcı hastalıklarla yetkili kurumu olan Robert Koch Enstitüsü'nün Başkanı Lothar Wieler, başkent Berlin'de gerçekleştirdiği basın toplantısında salgınla ilgili endişelerini dile getirdi. Alman halkına çağrıda bulunan Wieler, Noel tatilinde kurallara uyulması gerektiğini vurguladı. Alınan önlemler ve getirilen kısıtlamalara rağmen salgının istenilen seviyeye çekilemediğini duyuran Wieler, "Durum şu anda daha da kötüye gidiyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız. Vaka sayısının azalması muhtemelen birkaç hafta alacaktır. Seyahat etmekten kaçının. Virüs, temas yoluyla yayıldığı için temastan kaçınalım. Noel'i ve yeni yıl kutlamalarını küçük aile gruplarıyla geçirelim. Hastalık belirtisi fark eden bir an önce kendini izole etmelidir" şeklinde konuşarak yaklaşan tatil öncesi halkı uyardı.

Almanya'da son 24 saatte 19 bin 528 korona virüs tespit edilirken, 731 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 530'a yükselirken, toplam can kaybı ise 27 bin 6 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 136 bin 700 kişinin iyileştiği Almanya'da aktif korona virüs vaka sayısının ise 366 bin 474 olduğu açıklandı.

Kaynak: Tourism Today

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