Robert Kennedy'nin katilinin şartlı tahliye talebi 16. kez reddedildi

ABD'nin California Valisi, 1968'de suikasta kurban giden eski adalet bakanı ve ABD Başkanı adayı Robert F. Kennedy'nin katili Sirhan Sirhan'ın şartlı tahliyesini reddetti.

Vali Gavin Newsom, 77 yaşındaki Sirhan için ağustos ayında şartlı tahliye kurulu tarafından yapılan "tahliye edilebilir tavsiyesini" uygun görmedi.

Sirhan'ın toplum için hala tehlike oluşturduğunu ve Amerikan tarihini değiştiren eylemindeki sorumluluğunu üstlenmediğini belirten Newsom, suikastın Kennedy'nin o zaman hamile eşine ve 10 çocuğuna çektirdiği büyük acıların yanında Amerikan halkına da zarar verdiğini vurgulayarak şartlı tahliyesini reddetti.

Eski New York senatörü Robert Kennedy, California'daki Demokratların başkanlık ön seçimlerini kazanmasının ardından kutlama yaptığı Los Angeles'taki Ambassador Otel'in mutfağında 5 Haziran 1968'de vurulmuş, ertesi gün yaşamını yitirmişti.

RFK olarak bilinen Kennedy'nin ağabeyi Başkan John F. Kennedy de 1963'te suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

AA / Ayşe Doğru - Son Dakika Haberleri

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