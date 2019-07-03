Robert Downey Jr: Yapay Zekayla 10 Yıl İçinde Dünya'yı Temizlemek İstiyorum

Marvel filmlerinden herhangi bir şekilde haberdar olan herkes, Robert Downey Jr'u tanıyordur. Marvel Sinematik Evreni'nde Tony Stark'ı canlandıran oyuncu, gerçek hayatta da Tony Stark rolünü benimsemişe benziyor. Downey Jr, 2020 yılında The Footprint Calition (Ayakizi Koalisyonu) adlı bir dernek kuracak. Planı ise yapay zekayı kullanarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde gezegeni temizlemek.

Amazon Re: Mars adlı makine öğrenmesi, otomasyon robotik ve uzay konferansında konuşan oyuncu; gelişmiş robotik ve makinelerin, özellikle de yapay zekanın faydalarından bahsetti. Ünlü oyuncu, proje detayları konusunda çok bir açıklama yapmadı ancak bu konuda yapay zekanın faydalı olabileceğini söyledi. Downey Jr, "Robotik ve nanoteknoloji aracılığıyla on yıl içerisinde gezegeni tamamen temizleyemesek de önemli oranda temizleyebileceğimizi" söyledi. Uzmanlara ve araştırmacılara olan saygısını da belirten Downey Jr, uzmanları "karakter kusuru olan Wikipedia" olarak nitelendirdi.

Dünyanın bir krizin eşiğinde olduğunu ve kendisinin de karbon ayakizi konusunda bir dev olduğunu belirten Downey Jr, bu konudaki pişmanlığını da gizlemiyor.

Projenin detaylarını Nisan 2020'de öğreneceğiz. O zamana kadar güncellemeler ve sürecin takibi için bir internet sitesi kullanılacak.