Robben 15 Yıldır Aynı Golü Atıyor!

Bayern Münih - Benfica maçında 13. dakikada takımını öne geçiren Robben, 30. dakikada farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

İşin ilginç yanı ise Robben'in iki golünün de neredeyse aynı olmasıydı. Bleacher Report, "Robben aynı golü iki kez attı" diye yazdı.

Hollandalı yıldız 15 yıldır aynı golü atmaya devam ederken bu kez aynı maçta iki kez bunu başardı. Robben sağdan içe katederken topu sol ayağına alıp falso vererek attığı golleriyle ünlü. Ceza sahasına sağdan girip rakibini ekarte eden ve topu sol ayağıyla kaleye gönderen Robben, bu golü 17 dakika sonra tekrar ederken Benfica savunmasını çaresiz bıraktı.

Öte yandan Arjen Robben 30 gole ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ikinci Hollandalı oldu. Zirvede ise 56 goller Ruud Van Nistelrooy var.



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