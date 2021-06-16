SPOR Rob Page: Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum
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SPOR Rob Page: Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Rob Page: Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorumKaan ÜLKER / BAKÜ(Azerbaycan), (DHA) - Galler Teknik Direktörü Rob Page, 'Oyuncularımın sergilemiş olduğu performanstan son derece gurur duyuyorum.

Rob Page: Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum

Kaan ÜLKER/ BAKÜ(Azerbaycan), (DHA) - Galler Teknik Direktörü Rob Page, 'Oyuncularımın sergilemiş olduğu performanstan son derece gurur duyuyorum. İyi bir takıma karşı fırsatlar yakaladık. Bu tarz turnuvalarda böyle maçlar çıkarmak kolay değildir' dedi.

EURO 2020 A Grubu 2'nci maçında Türkiye'yi 2-0 mağlup ederek puanını 4'e yükselten Galler'de teknik direktör Rob Page, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının performansından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Page, 'Oyuncularımın sergilemiş olduğu performanstan son derece gurur duyuyorum. İyi bir takıma karşı fırsatlar yakaladık. Bu tarz turnuvalarda böyle maçlar çıkarmak kolay değildir' diye konuştu.

'BALE, BUGÜN BAZI ŞEYLERİN BİTMEMİŞ OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Gareth Bale'in performansıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Page, 'Çok cesur bir oyun gösterdi. Penaltıyı kaçırması bile onda moral bozukluğu yaratmadı. İki asist yaptı. Gol atmamış olması onu kötü bir oyuncu yapmaz. Gareth bugün elinden geleni yaptı. Kendisi bugün bazı şeylerin bitmemiş olduğunu gösterdi' ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçtaki atmosfer ile ilgili gelen soruya da cevap veren Rob Page, '30 bin üzerinde taraftara oynamak farklı bir duygu. Keşke daha fazla taraftarımız burada olsaydı ama onları gururlu ve mutlu etmek bizim için çok önemliydi' şeklinde konuştu.

SPOR Rob Page: Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum
SPOR Rob Page: Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum
SPOR Rob Page: Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum
SPOR Rob Page: Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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