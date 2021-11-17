Ro-Ro gemisi "Tekirdağ 59" denize indi

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin en büyük Ro Ro gemisi "Balıkesir 10"dan sonra, "Tekirdağ 59" Ro-Ro gemisi de düzenlenen törenle denize indi.

Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu tarafından Yalova Türkoğlu tersanesinde inşa ettirilen ve 60 milyon liraya mal olan Türkiye'nin ikinci büyük Ro-Ro yolcu gemisi denize indirildi.

8 gemi ile Erdek, Avşa-Marmara- Tekirdağ hattı Ro-Ro taşımacılığını üstlenen "Erdek Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi", Yalova Türkoğlu tersanesinde 17 aydır yapımı süren Türkiye'nin ikinci en büyük Ro-Ro gemisini törenle denize indirdi.

Yalova Türkoğlu tersanesinde hazırlanan törenle denize indirilen bin 800 gross tonluk devasa Tekirdağ 59 Ro-Ro 60 milyon liraya mal oldu.

Aralık ayı sonunda Bandırma-Ambarlı hattında sefer yapacak, 45 tır kapasiteli, 'Tekirdağ 59' Bandırma'dan Ambarlı'yı 3,5 saatte kat edecek. 100 metre boy, 22 metre genişliği bulunan devasa Ro-Ro "Tekirdağ 59" için açıklamada bulunan kooperatif başkanı Tuncay Aksoy, dünya deniz ticaretinde taşımak kadar, ulaşımdaki zaman sürecinin de önemli olduğunu, kooperatif filosuna katılan yeni Ro-Ro'nun mevcut hattın ulaşım süresini de azaltacağını kaydetti.

(Yaşar Mehmet Akif Ertan/İHA)