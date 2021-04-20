RK: Dokuz çimento şirketi hakkında soruşturma açıldı
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RK: Dokuz çimento şirketi hakkında soruşturma açıldı

RK: Dokuz çimento şirketi hakkında soruşturma açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu (RK) çimento sektöründe faaliyet gösteren dokuz şirket hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Rekabet Kurulu (RK) çimento sektöründe faaliyet gösteren dokuz şirket hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. 

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada çimento sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4,054 sayılı "Rakabetin Korunması Hakkında Kanun"un dördüncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırmanın Rekabet Kurulu'nca karara bağlandığı belirtildi. 

Kanun'un dördüncü maddesi şöyle:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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