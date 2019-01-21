RJ Models "Tarihin Sıfır Noktası"nı MIPIM'e Taşıyacak

RJ Models Göbeklitepe'nin Maketini İlk Kez

MIPIM'de Sergileyecek

Göbeklitepe ve şölen alanının inşasının varsayılan teorilere göre yansıtılacağı maket "tarihin sıfır noktası"nın tanıtımında da önemli bir rol oynayacak.

Dünyanın lider mimari maket tasarım şirketi RJ Models, bu yıl 12-15 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'e "tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe'nin maketi ile damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Bu çalışma için Göbeklitepe'nin 20 yıl boyunca kazı, koruma ve araştırma çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası iletişimine destek verecek ana sponsoru olan Doğuş Grubu'nun da desteğini alan RJ Models, 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi sebebiyle Türkiye'nin ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor. Maket üretimi sırasında Doğuş Grubu'nun bölgeye kazandırdığı dünya standartlarındaki ziyaretçi merkezi için özel hazırlanan materyalleri ve Şanlıurfa Müzesi'nde bulunan çizimleri baz alacak olan RJ Models, yalnızca Göbeklitepe'yi değil, şölen alanının inşasını varsayılan teorilere göre makete yansıtarak bir hikaye yaratmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin maketinin hazırlanması için çalışmalarını sürdüren RJ Models, 2015 yılında yine MIPIM'de sergilediği 96 metrekarelik Yaşayan İstanbul Maketi ile büyük ses getirmişti. Video haritalama teknolojisinin kullanıldığı görüntü ve ses efektleriyle ziyaretçilere adeta şehrin 24 saatini yaşatan maket, İstanbul'un tanıtımında önemli bir katkı sağlamıştı. İstanbul Ticaret Odası için hazırlanan Yaşayan İstanbul maketi, 2015 Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Altın Stevie"ye layık görülmüştü.

Konut projelerinden rekreasyon ve spor tesislerine, otellerden havalimanlarına, tema parklardan camilere birçok alandaki iddialı mimari maket çalışmalarıyla adından söz ettiren RJ Models, ABD, Hindistan, Fransa, İngiltere, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye gibi 90'dan fazla ülkede hizmet veriyor. Her yıl 765 çalışanıyla 700'den fazla maket üreten RJ Models'ın tüm maketleri, şirketin alanında dünyanın en büyük üretim tesisi olan 15 bin metrekarelik fabrikasında üretiliyor. 2010 yılından beri Türkiye pazarında faaliyet gösteren şirket, 2012 yılından bu yana RJ Models Türkiye olarak tüm Avrupa ve Türki Cumhuriyetler'e de mimari maket hizmeti sunuyor.

Kaynak: Bültenler