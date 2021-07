Rizesporlu Hırvat oyuncu Djokovic: Türkiye'nin marka değeri gittikçe artıyor

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Damjan Djokovic, "Türkiye ligi, dışarıdan merak edilen bir ülke haline geliyor" dedi.Geçtiğimiz sezon CFR Cluj takımından Çaykur Rizespor'a transfer olan Damjan Djokovic, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, "Bazen lider olan takıma karşı kazanıp, bazen ligin son sırasındaki takıma karşı kaybedebiliyorsunuz. Bu durum ligi daha da çekici hale getiriyor" şeklinde konuştu.Yeni sezon hazırlıklarının da iyi geçtiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Çalışmalarımız yoğun ama monoton bir tempoda geçiyor. Monotonluktan çıkmak için bazı meşgaleler edinmeye çalışıyoruz. Şu anda her şey güzel ilerliyor" ifadelerini kullandı."SÜPER LİG'İN KALİTELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Lige bazen oyuncuların geç yaşlarda geldiğini söyleyen Djokovic, "Yaşlarının, kariyerlerinin sonlarına doğru gelseler de Türkiye, gerçekten çok kaliteli futbolun oynandığı bir lig. Çünkü oyuncular daha olgun bir şekilde buraya geliyorlar. Oyun ritmi her zaman üst düzey liglerdeki gibi iyi olmasa da, yine kendi içerisinde belli dinamikleri olan, çok teknik oyuncuların olduğu bir lig. O yüzden de ben kalitenin son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu sezon gelecek oyuncularla beraber kalitenin artacağını düşünüyorum" diye konuştu."LİGİN DİNAMİKLERİ ÇOK FARKLI"Her takımda en az 1-2 tane 'süperstar' niteliğinde oyuncu bulunduğunu belirten Hırvat oyuncu, "Onları tamamlayan da daha çok çalışkan oyuncular oluyor. Her takımda aşağı yukarı bu denge var. Süper Lig'de de bu denge oluşmuş vaziyette. Maçları çok fazla öngöremiyorsun. Bazen lider olan takıma karşı kazanıyorsunuz, bazen ligde son sırada olan takıma karşı kaybedebiliyorsunuz. Bu durum ligi daha da çekici hale getiriyor" ifadelerini kullandı.Damjan Djokovic, sözlerine şöyle devam etti;"Dario Melnjak'ı Hırvatistan'dan tanıyordum. Emir Dilaver ve Boldrin'le karşılıklı olarak forma giymiştik. Tabii saha dışında arkadaş olduğunuz zaman, saha içerisinde karşılıklı güven duymak daha kolay oluyor. Biz de bu arkadaşlığı geliştirmiş vaziyetteyiz. Takımda geçen sezondan gelen bir arkadaşlık bağı var. Bu sene de yeni gelecek arkadaşlarla beraber bunu devam ettirmek istiyoruz.""DESTEK ALAMADIĞIN SÜRECE YILDIZ OYUNCU OLMANIN BİR ANLAMI YOK"Öte yandan, "Kalite her zaman kendini konuşturur" diyen 31 yaşındaki orta saha, "Lige iyi oyuncuların gelmesi çok güzel bir şey ama bu yeterli bir konu değil. Çünkü onların bir uyum süreci olacak. Takım arkadaşlarımdan da gerekli desteği görmedikleri takdirde onların yıldız oluşu aslında çok büyük bir önem arz etmiyor. Çünkü takıma uyum sağlayamıyorlar ve istedikleri başarıyı elde edemiyorlar. Bu sezon gelecek ve gelen isimlerle birlikte, eldeki mevcut oyuncuları da sayarsak gerçekten çok ilgi çekici bir lig olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin de aslında marka değeri gittikçe artıyor. Dışarıdan daha çok merak edilen bir ülke haline geliyor" ifade etti."TAKIMIMA HER KOŞULDA DESTEK OLMAK İSTİYORUM"Takımına ileri mevkide ve geride her şekilde katkı vermek istediğini ifade eden Djokovic, "Geçen sezon ligi belli bir noktada tamamladık. Bu sezon ligi daha üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Kariyerli oyuncularımız var. Bu kazanan zihniyeti eğer lig başladıktan itibaren gösterebilirsek ve havayı yakalayabilirsek iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bunları başarabilirsek güzel bir sezon bizi bekliyor diyebiliriz" dedi."BÜLENT HOCANIN SAĞ AYAK DIŞI ÇOK İYİ"

Bülent Hoca hakkında ise tecrübeli oyuncu, "Hocamız karizmatik bir adam. Çok sakin bir kişiliği var aslında. Kendi teknik ekibinde de çok donanımlı, geçmişinde futbol oynamış kariyerli insanlar mevcut. Bizimle çok iyi bir ilişkisi var. İdmanlarda, maç içinde neyi istediğini çok net bir şekilde bize anlatabiliyor. Bu önemli bir konu. İdmanlarda da bize göstermek istediği zaman özellikle sağ ayak dışıyla bize çok güzel enstantaneler seyrettiriyor. Yeni gelecek takım arkadaşlarımızla birlikte bize yeni bir kimlik kazandırmaya çalışıyor. En azından ben böyle düşünüyorum. Onun yaratmak istediği takım kimliğini oluşturabilirsek, inşallah güzel bir sezon bizi bekleyecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu