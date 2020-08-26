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Rizesporlu Fernando Boldrin'den Avrupa Ligi açıklaması

Fernando Boldrin, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rizesporlu Fernando Boldrin'den Avrupa Ligi açıklaması
26.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:31

Fernando Boldrin, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İyi başladıkları geçen sezonun son bölümünün kendileri için zorlu geçtiğini aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Galibiyetler ve beraberlikler aldık ama daha sonrasında birçok zorluk yaşadık ve istediğimiz sonuçları alamadık. Sezon sonuna kadar düşmemek için uğraştık ve takımı ligden düşürmedik. Gerçekten çok zor zamanlar geçirdik. İyi oynarsınız kaybedersiniz ama bir sonraki maça 'Umudumuz var.' dersiniz. Ne yazık ki kötü oynayarak kaybediyorduk, bu da bizim canımızı sıkıyordu. Başkanımız bu dönemde bize çok destek oldu." diye konuştu.

Teknik direktör Stjepan Tomas'ın göreve getirilişinin ardından lige tutunduklarını belirten Boldrin, Hırvat çalıştırıcının futbolcularla iyi iletişim içinde olduğunu dile getirdi.

"Taraftarın önünde oynamayı çok özledik"

Boldrin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bütün dünyayı olduğu gibi futbolu ve futbolcuları da etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim gibi sürekli dışarıda olmaya, seyahat etmeye, taraftarın önünde olmaya alışık olan topluluğa bu durum zor geldi. Üç aya yakın evin içinde kalarak kendimizi karantinaya aldık. Çok zor günlerdi ama dünyanın bunu aşacağını düşünüyorum. Bu potansiyelimiz var çünkü insanlar bu durumdan gerçekten çok sıkıldı. Biz oyuncular olarak taraftarın önünde oynamayı çok özledik. Umarım bu durum en kısa sürede son bulur ve biz de taraftarımıza kavuşuruz."

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Kayserispor'u çalıştırdığı dönemde kendisinin Türkiye'ye gelmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan deneyimli futbolcu, daha sonra Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu anımsattı.

Boldrin, şöyle devam etti:

"O dönem Kayserispor'da iyi bir sezon geçirmiştik. Daha sonra Ertuğrul Sağlam geldi ama onunla ne yazık ki iyi bir ilişkimiz olmadı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Daha sonra Çaykur Rizespor beni transfer etti. Buradaki ikinci sezon inanılmazdı. Hem insan hem de futbolcu olarak kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Rize halkı, taraftarı beni bağrına bastı. Kayserispor'a geri döndüğümde bu sevgi devam etti. Benden ve Rize açısından karşılıklı istek oldu. Ben de beni seven, kendimi geliştirdiğim bu şehre gelmek istiyordum. Tekrar anlaşma oldu ve bu duruma çok sevindim. Şu anda burada olmaktan çok mutluyum."

"Yeni oyuncular takımın gücüne güç katacak"

Boldrin, kulüp yöneticilerinin yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, şunları ifade etti:

"Umarım iyi oyuncular takımımıza gelecek. Bu yeni oyuncular takımın gücüne güç katacak. Geçen sene yaşadıklarımızı kesinlikle yaşamak istemiyoruz. Bu sene yeni transferlerimizle iyi sonuçlar alarak Avrupa Ligi'nde oynayacağımıza ya da ilk 8'de olabileceğimize inanıyorum. Bu sene 21 takımlı bir lig olacak ve çok fazla maç oynayacağız. Onun için iyi hazırlanmak gerekiyor. Hocamızın şu anda çalıştırdığı bir oyun var. Topun bizde kalması ve hücum anlamında çalıştırdığı oyuna alışmak için antrenmanlarımızı yapmamız gerekiyor. Umarım bunu yaparız ve takım buna alışıp iyi bir başlangıç yaparak devamını iyi getiririz."

Yeni sezonda daha iyi şeyler yaparak takıma katkı sağlamak istediğini vurgulayan Boldrin, "Geçen sezon 6 gol attım. Oynadığım pozisyona göre aslında fena bir rakam değil. Futbolcu olarak bir sene önce yaptığınızın daha fazlasını yapmak istersiniz. Bu seneki hedefim geçen sene ne yaptıysam daha fazlasını ve iyisini yapmak. Bu sene bunun için uğraşacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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