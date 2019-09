Rizesporlu boldrin: taraftarla bütünleşince daha güçlü oluyoruz

13.09.2019 11:29

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Fernando Boldrin, sahalarında oynayacakları Göztepe ve Gazişehir Gaziantep karşılaşmaları için taraftarları tribünleri doldurmaya davet etti. Boldrin, "Taraftarlar bütünleşince daha güçlü oluyoruz" dedi.2018-19 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Çaykur Rizespor ile 3 yıllık anlaşma yapan orta saha oyuncusu Fernando Boldrin, sahalarında oynayacakları Göztepe ve Gazişehir karşılaşmaları için taraftarları tribünleri doldurmaya çağırdı. Geçen sene takım ile taraftarın bütünleşmesiyle ortaya çıkan sonucu hatırlatan Boldrin, "Taraftarlarımız maça geldiklerinde takımın nasıl olduğunu geçen sene gördüler. Daha fazla maça gelmeleri bizim için çok önemli. Taraftarlarımıza neler yapabileceğimizi gösterdik. Stadı doldurdukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Tek isteğim maça gelmeye devam etmeleri. Biz onlarla bütünleşirsek çok güçlü hale geliyoruz. Onların her zaman maça gelmesini ve bizi desteklemesini istiyorum" diye konuştu."RİZE'NİN KAHVALTISI TÜRKİYE'NİN HİÇ BİR YERİNDE YOK"Takımdan arta kalan zamanlarını kızı ile değerlendiren ve ailesi ile şehrin tadını çıkaran Boldrin, Rize'nin kahvaltısını ve yemeklerini çok beğendiğini, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle kahvaltı olmadığını söyledi. Rize'ye alıştığını ifade eden Boldrin, "Brezilya'da bu kadar yağmur yağmıyor. Rize'de neredeyse her gün yağmur yağıyor. Buna zamanla alışıyorsunuz. Biz alıştığımız için çok rahatsız olduğumuz söylenemez. Rize herkesin hayal ettiği, hem sakin, hem de huzurlu bir şehir. Ailemle özellikle kahvaltıları çok beğeniyoruz. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim böyle kahvaltı bulamıyorum. Ailemle her fırsatta restoranlarda kahvaltı yaparım. Rize'yi herkes küçük gibi görüyor ama biz gerek akşam yemekleri olsun gerek park ve plajlarda bolca vakit geçiriyoruz. Ailemle Rize'yi çok sevdik. Uzun da bir anlaşmam var. Bu sürede Rize'nin nimetlerinden faydalanabildiğim kadar faydalanacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA