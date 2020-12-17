Rizespor'un Ricardo Friedrich planı!
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Rizespor'un Ricardo Friedrich planı!

17.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:01
Rizespor'un Ricardo Friedrich planı!

Rizespor Yönetimi, devre arasında kaleci Gökhan Akkan'a iyi bir teklif gelmesi ve oyuncunun da kabul etmesi halinde transfere onay vermeyi düşünüyor.

Rizespor Yönetimi, devre arasında kaleci Gökhan Akkan'a iyi bir teklif gelmesi ve oyuncunun da kabul etmesi halinde transfere onay vermeyi düşünüyor. Gökhan'ın gitmesi durumunda Karadeniz ekibinin B planı hazır: Ricardo Friedrich.

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken, takımlar da kadrolarına yapacakları takviyeleri belirliyor. Rizespor'da ise durum daha farklı. Birçok teklif alan kaleci Gökhan Akkan konusunda kararsız kalan Karadeniz ekibinin yöneticileri, bu futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncunun fikrini soracak ve transferi onaylayacak. Sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelen 25 yaşındaki kalecinin birçok talibi bulunuyor. Rizespor Yönetimi de elini çabuk tutarak Gökhan'ın ayrılması halinde yapacağı hamleyi belirledi. Ankaragücü forması giyen Brezilyalı file bekçisi Ricardo Friedrich'i takibe alan Çaykur Rizespor, devre arası transfer planlarında bu oyuncuyu düşünüyor.

SEZON SONUNA KALABİLİR

Gökhan Akkan'dan para kazanmak isteyen Rize temsilcisi, milli kalecinin bu sezon kadroda kalması halinde, sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirecek. Ricardo Friedrich transferini de Gökhan'ın takımdan ayrılması doğrultusunda gerçekleştirecek olan Rizespor, devre arasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Friedrich'e teklifini yapmayı düşünüyor. Hafta içinde oynanan Hatayspor mücadelesinde başarılı bir performans sergileyerek Ankaragücü'nün aldığı galibiyette pay sahibi olan Brezilyalı kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

(İHA)

Rizespor'un Ricardo Friedrich planı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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