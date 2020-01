Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan: Anadolu'dan şampiyon çıkmasını isterim

10.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:05

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - Çaykur Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan, hedefinde Avrupa'da forma giymek olduğunu belirterek, "Kendimi oraya göre yetiştirip orayı hedefleyerek oynuyorum. Avrupa'da oynamak için yaşım müsait. Bu kısmettir, ne zaman ne olacağı belli olmaz" dedi.Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor'da milli kaleci Gökhan Akkan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geçen seneki performansları ile bu sezonki performanslarını kıyaslayan Gökhan Akkan, "Geçen sezon 12 puan ile çok düşük bir puanla ligi bitirmiştik. Bu sene lige başlarken de bunun bilincindeydik. Bunun tekrarlanmaması için uğraşıyoruz. Bu neticede de 20 puan topladık. Bu bizim için yeterli değil. Geçen seneye bakarsak kötü bir puan değil" şeklinde konuştu."ANADOLU'DAN ŞAMPİYON ÇIKMASINI İSTERİM"Ligin bu sene enteresan gittiğini vurgulayan Akkan, "Bu sene enteresan bir lig oluyor. Örneğin; Sivasspor, ilk yarıyı lider bitirdiler. Diğer İstanbul takımlarına baktığımız zaman zorlandığını gördük, herkesin kafa kafaya oynadığını ve ligde kolay bir maç olmadığını gördük. Ben Anadolu'dan bir şampiyon çıkmasını isterim. Bunu zaman gösterecek, uzun bir maraton, nasıl olur nasıl biter hep beraber göreceğiz" diye konuştu."İSMİMİN BÜYÜK VE AVRUPA'DAKİ TAKIMLARLA ANILMASI MUTLULUK VERİYOR"Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Gökhan Akkan, "İsmail hoca cana yakın bir insan. Okan hoca da çok cana yakındı. İsmail hoca da düzgün bir karakter, oyuncu diyaloğu çok iyidir. Hoca bakımından bir sıkıntımız yok. İsmail hoca ile de uyumumuz çok iyi oldu ve neticesinde aldığımız puanlar ortada" dedi. Adının büyük takımlar ve Avrupa ekipleriyle anılması konusunda ise 25 yaşındaki kaleci, "Tabii ki bu bize mutluluk veriyor. Çünkü transferde büyük takımlar ve Avrupa'daki takımlarla anılması, bu bir şeyleri doğru yaptığın anlamına gelir. Biz de biliriz ki doğru yoldayız ve bu bizi mutlu eder" ifadelerini kullandı."AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"Hedefinde Avrupa'da oynamak olduğunu söyleyen genç file bekçisi, "Ben de olursa Avrupa olmasını istiyorum. Kendimi oraya göre yetiştirip orayı hedefleyerek oynuyorum. Avrupa'da oynamak için yaşım müsait. Bu kısmettir, ne zaman ne olacağı belli olmaz. Avrupa diye hedefleriz, olmayabilir de. Olmazsa da futbola küsecek halimiz yok. Hedeflerimiz doğrultusunda tabii ki Avrupa'da oynamak istiyorum. İnşallah nasip olur" dedi."MURİÇ'İ YAKINDAN TANIYORUM, İYİ BİR GOLCÜ"Gol krallığı yarışındaki isimlerin oldukça kaliteli olduğunu belirten Akkan, "Oyuncuları bireysel olarak 'bu iyidir, bu kötüdür' diye değerlendirmek haddime değil. Süper Lig'de oynayacak oyuncular kendini kanıtlamış, bir yerlerden gelmiş önemli oyuncular. Biz şu oyuncu kötü filan dersek haddimizi aşmış oluruz. Vedat ile çok yakından oynadığım için biliyorum, iyi bir golcü. Alanyaspor'da Papiss Cisse var. Burak Yılmaz çok iyi bir golcü. Buna benzer sayamadıklarımız olur, Adis Jahovic var. Bu seneki gol sayılarında da denge olduğu için tüm oyuncular kaliteli ve değerli" şeklinde konuştu."GRUP MAÇLARINDA HİÇBİR TAKIMIN YENİLMEZ OLMADIĞINI GÖSTERDİK"Milli takımda çok iyi bir birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Gökhan Akkan, "Grup maçlarından beri takımın içerisinde olduğum ve beni milli takımın bir parçası yaptığı için Şenol Güneş hocama çok teşekkür ederim. Şenol hoca içerideki birlik beraberliği çok iyi sağladığı için biz grup maçlarında gösterdik ki hiçbir takım yenilmez değildir. Biz Fransa'yı yendik, son maçımızda İzlanda ile berabere kaldık. Çok güzel maçlar oynayarak bir yerlere geldik. Bu birlik ve beraberlik sayesinde gerçekleşti. Biz orada kenetlendikçe tabiri caizse tüm Türkiye kenetlendi. Bu da bize başarıyı getirdi. İnşallah şampiyonada da aynı şekilde devam ederiz" diye konuştu."ÇAYKUR RİZESPOR'UN DAHA YUKARILARDA OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Ekonomik olarak kulübün bir sıkıntısı olmadığını kaydeden Akkan, "Ekonomik olarak kulübümüzün büyük bir sıkıntısı yok. Anadolu kulüplerinde parmakla gösterilen kulüplerden bir tanesiyiz. Çaykur Rizespor neden ligde yukarılarda, Avrupa yarışında olmasın? Başkanımız, sportif direktörümüz, hocamız ve biz de bunun bilincindeyiz ve bunun için çalışıyoruz ki Rizespor daha yükseklerde, yukarılarda olsun" açıklamasında bulundu."SEZON BAŞINDA ARAMIZDAN AYRILACAK OYUNCULARIN OLACAĞINI BİLİYORDUK"Şu anda takım olarak ortada bir başarısızlık olmadığını vurgulayan milli kaleci, "Geçen sene sezon başı bitirdiğimizde çok düşük bir puanda ve zorlu bir puandaydık ve buna istinaden yapılmış transferler vardı. Bunların çoğu kiralık ve kısa vadeli sözleşmeleri olan oyunculardı. Sezon başladığında sezona girince kiralık oyuncuların takımlara döneceğini ve başka bir planlama yapabileceğini tahmin ediyorduk. O yüzden yeni bir takım kurduk, gidenlerin tabii ki bir etkisi oldu çünkü kaliteli oyunculardı, gelen oyuncular da kaliteli. Baktığımız zaman ortada bir başarısızlık yok, bu takım da iyi bir takım" dedi."TÜRK KALECİLER KENDİNİ AVRUPA'DA GÖSTERMELİ"Türk kaleciler arasında çok güzel bir rekabetin olduğunu söyleyen Gökhan Akkan, "Kalecilik, geçmişe baktığımızda, bundan 5-10 seneye döndüğümüzde, çok tartışmaya açık bir mevkiydi. Şu an çok güzel bir jenerasyon yakalandı, çok güzel bir rekabet var. Rekabet her zaman başarıyı getirir. Rekabetin olması çok hoşuma gidiyor. Türk kaleciler artık kendini Avrupa'da da göstermeli. Kaleciler genç yaşta oynamaya başladılar, bu çok güzel bir şey. İnşallah nasip olursa Avrupa'ya gidip orada da oynamamız lazım" şeklinde konuştu."ŞU ANDAKİ ALTYAPI OYUNCULARI BİLİNÇLİ YETİŞİYOR"Altyapıdaki oyuncuların bilinçli bir şekilde yetiştiğini ifade eden Akkan, "Şu an altyapıdan yetişen oyuncular çok bilinçli bir şekilde yetişiyor. Önlerinde örnekler çoğaldıkça, onların çalışma azmi, hırsı daha da çok artıyor. Altyapıdaki oyuncular önlerindeki kalecilerin başarılarını görüyor. İster istemez düşünüyor ve onlar gibi olmak istiyor. Onlar gibi olmak için çabaladıkça bu da ülkemiz için çok güzel bir duruma dönüşüyor" diye konuştu."YABANCI KURALI SAYESİNDE BİRÇOK OYUNCU AVRUPA'YA GİTTİ"Yabancı kuralı hakkında değerlendirmede bulunan Gökhan Akkan, "Oyuncu kaliteli ise kim olursa oynar; Türk, yabancı fark etmez. Pasaport değil, oyuncu oynuyor. Oyuncu kaliteli olduğu zaman Türk oyuncu da oynuyor. Nitekim bu kural sayesinde çok oyuncumuz Avrupa'ya gitti, umarım daha da devam eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA