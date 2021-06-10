Rizespor'un genç file bekçisi, transferin gözde isimleri arasında

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç file bekçisi Zafer Görgen, transferin gözde isimleri arasında.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç file bekçisi Zafer Görgen, transferin gözde isimleri arasında. Genç yıldız, birçok kulübün radarında bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da Gökhan Akkan'ın sakatlık yaşadığı süreçte şans bulduğu maçlarda performansıyla dikkat çeken Zafer Görgen'i Türkiye ve yurt dışından isteyen kulüplerin olduğu öğrenildi. Hollanda ekiplerinden Den Haag'ın listesinde bulunan 20 yaşındaki kaleciye, Adana Demirspor, Altay, Alanya, Sivasspor ve Konyaspor'un da talip olduğu kaydedildi.Geçtiğimiz sezon 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçında forma şansı bulan Zafer Görgen, bu maçlarda kalesinde 2 gol gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı