SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
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SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam"Bülent hoca ve ekibi çok enerjik""Rekabet bizi olumlu etkiliyor""Ay yıldızlı formayı taşımak istiyorum""Hücum oyuncularının iyi olması ligin kalitesini artırıyor""Taraftarlarımızla beraber sevinmeyi...

SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam

"Bülent hoca ve ekibi çok enerjik"

"Rekabet bizi olumlu etkiliyor"

"Ay yıldızlı formayı taşımak istiyorum"

"Hücum oyuncularının iyi olması ligin kalitesini artırıyor"

"Taraftarlarımızla beraber sevinmeyi özledik"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin, Türk futbolunun kaleci konusunda geleceğinin sağlam olduğunu belirtti.

Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Çaykur Rizespor'un kalecisi Tarık Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BÜLENT HOCA VE EKİBİ ÇOK ENERJİK"

Erzurum'daki kamplarının verimli geçtiğini dile getiren Karadeniz temsilcisinin oyuncusu, "Bülent hoca ve ekibi gerçekten enerjik duruşuyla, antrenmanda olsun, antrenman sonrası olsun bizi motive ediyor. Ben ve takım arkadaşlarım tüm gayretimizle yeni sezonda iyi sonuçlar almak için çalışıyoruz" dedi.

"REKABET BİZİ OLUMLU ETKİLİYOR"

Takımdaki forma rekabetinin olumlu yansımalarından bahseden Tarık Çetin, "Rekabet bizi olumlu etkiliyor. Çünkü kim oynarsa oynasın sahaya çıktığında elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yaptığı için de iyi bir performansla devam ediyor" şeklinde konuştu.

"AY YILDIZLI FORMAYI TAŞIMAK İSTİYORUM"

Genç bir kaleci olmanın büyük bir avantajla beraber büyük bir sorumluluk da getirdiğini kaydeden 24 yaşındaki eldiven, Türk futbolunun kaleci konusunda geleceğinin sağlam olduğunu kaydetti. Çetin, "Ben açıkçası genç kalecilerin geleceğini düşünüyorum. Çünkü genç kalecilerimiz oynadıkça liglerimizde onlara daha da çok şans vermek için antrenörlerimiz daha rahat bir konumda kendilerini görüyorlar. Daha çok genç kaleciler gelecek diyebilirim. Kendi adıma öncelikle Rizespor'da daha da çok forma şansı bulup, kendimi saha içinde daha da iyi ifade etmek istiyorum. Bunun akabinde de her Türk futbolcusunun istediği gibi A Milli Takım'da görev alıp, ay yıldızlı formayı taşımak istiyorum. Rizespor'u, Türkiye'de oynadığım diğer takımları ve Türkiye'yi gururlandırarak Avrupa'da mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.

"KULÜPLER ALTYAPILARA GEREKLİ YATIRIMLARI YAPMALIYDI"

Yerli ve yabancı oyuncu kuralı hakkında da değerlendirmede bulunan Tarık Çetin, "Yerli kuralının biz Türk futbolcular için olumlu olduğunu düşünüyorum. Fakat kulüplerimiz buna ne kadar hazırlıklıydı? Bu bir soru işareti. Keşke bu kurallar gelmeden önce altyapılarımıza gerekli yatırımları yapılsaydı. Kuralların gelmesiyle birlikte hiçbir sıkıntı yaşamadan bu kurallara ayak uydurabilmek en güzeli olurdu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HÜCUM OYUNCULARININ İYİ OLMASI LİGİN KALİTESİNİ ARTIRIYOR"

Kendisini zorlayan rakip hücumcuların kimler olduğu yönündeki bir soruya ise yeşil-mavililerin file bekçisi, "Rakip takım hücumcularında isme takılı kalmıyorum. Hücum oyuncularının iyi olması ligin kalitesini artırıyor, tabii ki biz kaleciler, meslektaşlarım için zor olsa da. Biz her maça farklı konsantre olduğumuz için isme bağlı kalmıyoruz" karşılığını verdi.

"TARAFTARLARIMIZLA BERABER SEVİNMEYİ ÖZLEDİK"

Seyircisiz oynanan maçlarda taraftarın yokluğunu çok hissettiğini söyleyen Tarık Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımız önümüzdeki sezon itibarıyla belli bir kapasiteyle statlara gelecekler. Bu da bizi açıkçası çok heyecanlandırıyor. Çünkü seyircisiz oynadığımız her maçta gerçekten onların yokluğunu, eksikliğini hissediyoruz ve bu önümüzdeki sezondan itibaren onların gelecek olması bizi sevindiriyor. Şunu söyleyebilirim: Galibiyetlerden sonra hep birlikte sevinmeyi çok özledik. Umarım gelecek sezonda da bunu bol bol birlikte yaşarız."

SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam
SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Rizespor'un file bekçisi Tarık Çetin: Kaleci konusunda geleceğimiz sağlam - Haberler Spor
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