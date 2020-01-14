Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Ziraat Türkiye Kupası Rizespor Galatasaray hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

14.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:05

Ziraat Türkiye kupasında son 16 turuna gelindi. Sporseverlerin merakla beklediği son 16 turunda bugün Rizespor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte Rizespor Galatasaray muhtemel ilk 11'leri…

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor Galatasaray Yayın Tarihi : 15 Ocaak 2020/ Çarşamba

Çaykur Rizespor Galatasaray Yayın Saati : 20.30

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY NEREDE?

Çaykur Rizespor – Galatasaray karşılaşması saat 20.30'da Rize, Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA

Çaykur Rizespor – Galatasaray karşılaşması ATV'den naklen yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY ŞİFRESİZ Mİ?

Çaykur Rizespor – Galatasaray karşılaşması şifresiz olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY RİZESPOR HAKEMİ KİM?

HALİS ÖZKAHYA (Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ (1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY (2. Yardımcı Hakem)

HAKAN ÜLKER (Dördüncü Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA (VAR)

MURAT ERDOĞAN (AVAR)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 15 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin orta hakemi Halis Özkahya. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ve yardımcısı ise Murat Erdoğan olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Galatasaray 2020 yılındaki ilk resmi mücadelesi Çaykur Rizespor maçı olacak. Antalya kampında Altay'ı 3-1, Adana Demirspor'u 1-0 yenen Galatasaray, 19 Ocak Pazar günü ligde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Rizespor deplasmanında ter dökecek.

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın üstlendiği Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na dördüncü turdan itibaren katıldı. Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu'na kadar 1074 Çankırı ve Samsunspor'u kupa dışında bıraktı. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

Galatasaray ,Çaykur Rizespor ile son olarak Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti. 11 Kasım 2019'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanmıştıç

Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu'nun rövanş maçını 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak.

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